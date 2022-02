Stryk sosialismen av programmet, Rødt

Først da kan vi være trygge på at dere er de demokrater dere gir dere ut for å være.

«Akkurat som fascismen, har verken kommunismen eller sosialismen noen eksempler eller tradisjon for folkestyre», skriver Mikkel Plum.

Mikkel Plum Forfatter og lærer, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tusen takk til leder av Rød Ungdom, Alberte T. Bekkhus, for hennes opplysende og klargjørende svar til meg i BT 17. februar.

Ja, drømmen om sosialismen er vakker – jeg har selv hatt den i mange år. Ordet alene har fremdeles en rosenrød, ubesmittet klang hos mange, som for eksempel ordet «fascisme» ikke har.

Men drøm og visjoner er en ting, virkelighet noe ganske annet. Og her blir Bekkhus bitte litt overflatisk, synes jeg.

Les også Alberte T. Bekkhus: Vår sosialisme er i sitt vesen demokratisk

For akkurat som fascismen, har verken kommunismen eller sosialismen noen eksempler eller tradisjon for folkestyre, tvert imot. Også selv om mange av regimene, partiene og bevegelsene har/hadde ordet «demokrati» innsatt direkte i selve navnet sitt, for eksempel Deutsche Demokratische Republik, Den Demokratiske Folkerepublikken Kina og Demokratisk Kambodsja.

Demokratiske av navn, men så avgjort ikke av gavn. På nøyaktig samme måten understreker Bekkhus, at «vår sosialisme er i sitt vesen demokratisk». Meget mulig, men hvordan kan vi være sikre på det, når det bare finnes dårlige eksempler å vise til?

Bekkhus går videre og spør meg om jeg virkelig er fornøyd med et system med valg hvert fjerde år. Ja. Med tanke på hva som skjedde/skjer i landene med kommunistiske, sosialistiske, fascistiske og islamistiske regjeringer i forrige og dette århundre, så foretrekker jeg å holde fast i et parlamentarisk demokrati.

Det er ikke perfekt. Det kan hele tiden gjøres mere demokratisk, derfor er det det beste vi har sett. Det er i hvert fall langt mere «faktisk folkestyre» enn sosialismen noensinne har vært.

Først når/hvis Rødt stryker begrepet «sosialisme» av programmet sitt, og beholder «demokrati», kan vi være tryggere på at de virkelig er de demokrater de gir seg ut for å være.