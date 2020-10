Å ofre kvaliteten på maten til de eldre er skammelig

Må de eldre lide fordi vi skal få flere klimabyråkrater?

Kjøkkenet på Kolstihagen sykehjem skal ikke lenger lage varm mat til beboerne, dersom byrådet får viljen sin. De vil sentralisere produksjonen av varm mat. Foto: Tuva Åserud

Anders Walaker Nesttun

Byrådspartiene fikk etablert en ny klimaetat i Bergen kommune med syv ansatte. I forslaget til neste års budsjett går det frem at den skal få fem nye medarbeidere, takket være en budsjettøkning på seks millioner kroner. Begrunnelsen er at det er nødvendig for å «øke kompetansen» i kommunen.

Samtidig leser vi at de legger ned produksjonen av varm mat ved Lyngbøtunet og Kolstihagen sykehjem. Dette skal de visst nok spare fire millioner kroner på. Produksjonen avvikles «for å skape økonomisk handlingsrom for andre høyere prioriterte oppgaver».

Man har så lett for å glemme hvem som har arbeidet frem den velferden vi har i dag. Vi lever i et av verdens beste land med hensyn til sosial og økonomisk trygghet. Det kan vi takke den forrige generasjonen for.

Å ofre kvaliteten på maten til de eldre på bekostning av «høyere prioriterte oppgaver» i kommunen, er skammelig. Det er ikke slik vi skal ta vare på dem som har bygget landet.

At man trenger en klimaetat med 13 ansatte for å øke kompetansen i kommunen, er ganske utrolig. Det vitner om en lite effektiv organisasjon og en byråkratisk ukultur.

Uten å gå inn på politikken, virker det nærmest som om man har opprettet et partiorgan i kommunens administrasjon.

Politikerne er flinke til å forsvare alt de gjør og ikke gjør. Det endrer imidlertid ikke på resultatet: De eldre og samfunnets svakeste får dårligere kvalitet på maten, og klimaetaten vokser for å «øke kompetansen».