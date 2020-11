Byrådet har ikke mistet kontrollen

Men vi ønsker ikke mer inngripende tiltak enn det som er strengt nødvendig.

«Liv og helse kommer alltid først», skriver helsebyråd Beate Husa (KrF) i sitt tilsvar til lege og Sp-politiker Olav Reikerås. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Lege og bystyrerepresentant Olav Reikerås spør i BT 28. oktober om byrådet har mistet kontrollen over smittesituasjonen. Vi har holdt tett kontakt med Folkehelseinstituttet og innført tiltak så snart vi har ment at det var nødvendig, i samråd med dem.

Etter at smittesituasjonen i september, og nå i oktober, kom til et vendepunkt, besluttet byrådet å innføre tiltak. Erfaringene viser at koronaspredningen ble redusert etter at tiltak er innført.

Byrådet ønsker ikke mer inngripende tiltak enn det som er strengt nødvendig. Vi må også sørge for at befolkningen opplever tiltakene som nødvendige og målrettede.

Reikerås skriver at «unge ikke tar smittevern like alvorlig som før.» Vi har grunn til å tro at de aller, aller fleste unge tar smittevern på alvor. Det er stor grad av etterlevelse, kunnskap og lojalitet blant mange unge, og de er flinke å teste seg ved mistanke.

Vi vet samtidig at studenter og unge voksne har en livssituasjon der risikoen for smitte er større enn for andre demografiske grupper. Dette skyldes blant annet at de ofte bor i kollektiv, tett på andre.

I tillegg har studenter ofte flere kontaktpunkter enn andre grupper, både i studiesammenheng og sosialt.

Reikerås ber i sitt innlegg om økt bemanning på sykehjemmene som tiltak for å redusere dødeligheten for de i risikogruppen. Vi har ikke noe grunnlag for si at antall døde på sykehjem skyldes stillingsprosent og bemanning, ei heller om privat drift av sykehjemmene gir økt dødelighet.

– De aller, aller fleste unge tar smittevern på alvor, skriver helsebyråd Beate Husa. I september stod NHH-studenter i kø for å teste seg. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

For byrådet har håndtering av koronapandemien hatt topp prioritet, og det er ikke holdt tilbake nødvendige og anbefalte tiltak som følge av økonomiske årsaker. Dette fordi liv og helse alltid kommer først.

Samtidig har regjeringen vært tydelig på at staten kommer til å dekke koronarelaterte utgifter for testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK), og slike tiltak vil derfor ikke få noen direkte betydning for kommunens økonomi.

Den gode dialogen mellom lokal og statlig myndighet gjør Norge til annerledeslandet når det gjelder smittetrykk.