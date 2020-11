Ikke la trollene vinne

De verste er de som dukker opp i det skjulte. Meldingen du får akkurat når du har lagt deg, eller konvolutten du finner i postkassen.

Da Ap-politiker Reidar Staalesen tok til motmæle mot nettroll, ble mobilen hans raskt fylt med slike meldinger.

Reidar Staalesen og Linn Kristin Engø Bystyrerepresentanter for Ap

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gjennom politiske verv skal og må man mene mye om så mangt. Og man har alltid mennesker som følger en med argusøyne. Hva man sier, gjør eller vedtar, kan man møte igjen i kommentarfelt, innboksen eller postkassen. Heldigvis.

Utfordringen er når argumenter og spørsmål erstattes med hets.

Vi har begge erfart personlig at visse emner gjør at man stiller seg mer lagelig til for hogg enn andre.

I en tråd på sosiale medier ble statsministeren i Norge konsekvent kalt «feite-Erna» av en i kommentarfeltet. Reidar og flere andre påpekte at personhets ikke er greit. Angrip meninger med argumentasjon, ikke ufine kommentarer om utseende.

Dette provoserte stort. På kvelden tikket det inn meldinger innboksen. Den ene såpass alvorlig at den blir anmeldt som trussel.

Reidar Staalesen representerer Ap i bystyret i Bergen. Foto: Benedikte Grov

For noen år siden tok Linn Kristin til orde for at Norge burde ta imot flere enslige flyktningbarn. Det endte i meldinger på Facebook med håp om at hun skulle bli gjengvoldtatt av flyktninger.

Da var hun 17 år.

Linn Kristin Engø er bystyrerepresentant for Ap, og i en periode var hun byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Som politikere er vi opptatt av at vi ikke skal tillate mobbing, trakassering og hat verken i skolegården, det politiske ordskiftet eller i kommentarfeltene.

I høst har vi sett en stor debatt i Bergens Tidende om ytringsfrihet. Her har mange involvert seg, ikke minst i kommentarfeltet og på Facebook. Mye er dessverre trist lesning.

Om en kvinne ytrer seg, blir hun sjikanert for utseendet fremfor meningene sine. Menn blir stilt spørsmål om legning, minoriteter om hvorfor de oppholder seg i landet. Altfor sjelden finner man noen som argumenterer sak. De som forsøker på en saklig debatt, blir fort sablet ned.

Innvandringspolitikk, rasisme, rovdyrpolitikk og klima er eksempler der en nesten er garantert å møte hatefull motbør i diverse fora. Er du ung, kvinne eller innvandrer, er hatet enda sterkere.

Skjermdump fra Reidar Staalesens mobil.

Debatt er nydelig og en del av demokratiet. Å få argumenter imot seg gjør oss bedre. Gjennom argumentasjon, aksept og respekt beveger samfunnet seg.

Dessverre er ikke alle meninger man møter, saklige. Noen blir skreket gjennom mikrofon på Festplassen i striregn, andre hagler mot en i kommentarfeltene, men de verste er de som dukker opp i det skjulte.

Meldingen du får akkurat når du har lagt deg, eller konvolutten du finner i postkassen.

Les også «Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken, eller begår selvmord»

Tastatur-krigerne som opererer i det skjulte, ønsker å oppnå taushet fra sine meningsmotstandere. Gjennom trusler, sjikane og hat forsøker de å nå målet om at mottaker skal la være å ytre sine meninger.

De angriper demokratiet, og dessverre lykkes de nok i enkelte tilfeller.

Vi må bli flinkere til å gi beskjed. Både direkte til de som hater, men også gjennom anmeldelser. Vårt håp er at vi i fellesskap kan utslette hatet, og heller fremme den harde, informerte og tydelige debatten, slik at flere forskjellige mennesker skal orke å ta del i samfunnsdebatten.

Det er det ordskiftet vi ønsker oss for fremtiden.