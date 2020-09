Nei, du trenger ikke å kunne norsk for å få jobb

Erfaringer viser noe helt annet.

Debattinnlegg

Einar Salbu Tømrer, Indre Arna

Vi har hørt det før: Å kunne norsk er inngangsbilletten til arbeidslivet. Men selv om arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjentar påstanden, blir den ikke mer riktig.

Han er langt fra den eneste politikeren som tror på dette. Nær sagt alle tar denne påstanden for god fisk, og nikker gjenkjennende. Myten passer selvsagt best for politikere som bruker manglende norskkunnskaper som påskudd, for ikke å yte økonomisk bistand til dem som trenger sosialstønad for å kunne klare seg.

Myten som er skapt, er rett og slett feil fordi erfaringer viser noe helt annet. Tar du deg en tur på byen, oppdager du fort at servitøren ikke kan ett eneste norsk ord – kanskje med unntak av «ja» og «nei». Som kunde må du ofte bestille på engelsk eller peke på et nummer.

Hvorfor får utlendinger som ikke kan ett ord norsk, arbeid på restauranter, eller innen renholds- og byggebransjen, når Isaksen påstår noe annet?

For cirka 15 år siden kom de første polakkene til Norge. De fleste fikk arbeid med en gang i byggebransjen, selv om de verken kunne norsk eller hadde norsk fagbrev. Mange ble lurt av arbeidsgivere og fikk ikke lønnsutbetalinger, feriepenger, forsikringer eller lovpålagte pensjonsordninger.

Dette gjaldt ikke bare polakker, men også arbeidere fra Baltikum og sporadisk andre fra EU-området. Felles for dem alle var at de fikk arbeid uten å kunne ett eneste norsk ord. På det meste var det over 120.000 polakker i Norge, og de utgjør den største kontingenten arbeidsinnvandrere.

I dag, 15 år etter at de første polakkene kom, har mange fremdeles ikke lært seg norsk. Det er det to årsaker til.

Den ene er at de fleste ser på sitt opphold i Norge som midlertidig, kanskje noen måneder eller et år. Den andre er at mange arbeidsinnvandrere ikke orker til å gå på norskkurs etter lange arbeidsdager, forståelig nok. At man har tillatt opptjening av fridager ved å arbeide lange dager og i helger, må sees på som et hinder for å lære seg norsk.

Bildet er imidlertid ikke helt svart. De som valgte å flytte til Norge permanent med sine familier, opplevde at norsk var greit å kunne, selv om man ikke trengte det på arbeidsplassen. Barna deres gikk i barnehage og på skole, og norsk ble deres hovedmål. Foreldre måtte lære seg norsk fordi barna gjorde det, og fordi de måtte delta på andre arenaer.

Men hvorfor fikk polakker arbeid til tross for ikke-eksisterende norskkunnskaper? Svaret er selvsagt at de kom fra ledighet i et land med lavere lønninger. Mange hadde blitt presset ut av arbeidslivet av over to millioner ukrainere, som fikk arbeid i Polen til lavere lønninger og uten sosiale rettigheter.

Mange dro til Norge og ble lønnet lavest mulig, men likevel høyere enn lønn eller trygd i hjemlandet.

Innvandrere som har kommet hit på andre premisser enn polakker, for eksempel asylsøkere, lever ikke i et like markant parallellsamfunn som polakker har gjort. De sammenlikner ikke sin situasjon med hvordan det var i gamlelandet de flyktet fra, men med andre nordmenn i Norge, tror jeg. De fleste skal ikke tilbake til hjemlandet, slik mange polakker skal, og ønsker samme velstand som nordmenn flest.

Man kan da konkludere med at man ikke trenger norsk språk som inngangsport til arbeidslivet. Så lenge du er billig nok, arbeider seint og tidlig alle dager i uken, vet arbeidsgiveren at du kan gjøre din plikt, men også at det er verre for deg å kreve din rett.

Derfor får du arbeid uten å kunne norsk.