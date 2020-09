Jo, «fuck the police» er helt ok

Kunstens verdi ligger i at den er fri.

Rapperen Kamelen er i sin fulle rett til å bruke sterke ord om lovens håndhevere, mener Ane Breivik. Foto: Privat

Ane Breivik Leder, Bergen Venstre

Jana Midelfart Hoff fra Vestland Høgre synes ikke det er helt stuerent å si «fuck the police». Hoff mener uttrykket er et importprodukt som fyrer opp under «amerikanske tilstander».

Det er godt mulig at det norske politiet ikke fortjener at bergensrappere roper «fuck politi» og «snut e ut» på konsertene sine. Jeg mener likevel at Kamelen bør ha rett til å ytre det.

Midelfart Hoff skriver at «Provokasjoner er tidens trend, slik som ’fuck the police’. Men det er dialog vi trenger. Derfor må politiet kunne reagere».

Kunst og kultur er ytringer, og må sees som nettopp det. Også når det provoserer. Et bedre utgangspunkt for dialog er pennen eller ordet heller enn glattcellen. I Kamelens tilfelle valgte politiet det sistnevnte.

I disse tider er det desto viktigere at kunstnere bruker ytringsfriheten sin til å utfordre og provosere. Den frie kunsten er stadig under angrep.

Silje Hjemdal fra Frp sendte i februar et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Raja, der hun stilte seg kritisk til Kulturrådets bevilgninger. «Jeg har store vansker med å se at kunst med avføring og andre kroppsvæsker er god bruk av folks skattepenger», sa hun til BT.

Hennes partifelle Sylvi Listhaug tok nylig til orde for at Netflix burde fjerne filmen «Cuties» fra strømmetjenesten. «I vårt samfunn, med store utfordringer knyttet til pedofili, må vi ikke bidra til å trigge det gjennom bildebruken man ser i denne filmen», uttalte Frp-nestlederen.

Politikere skal ikke regulere kunsten, uavhengig av hvor støtende den kan være. Kunstens verdi ligger i at den er fri.

I mars 2019 rettet statsminister Erna Solberg kritikk mot Black Box Teater for å «sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker».

Slik funker kunsten av og til. Den utfordrer oss og tøyer grensene våre. Men dette bør ikke møtes med sanksjoner eller sensur.

Den frie ytringen legger grunnlaget for et velfungerende demokrati. Retten for enhver til å ytre sin egen mening må beskyttes og opprettholdes. Også når en rapper roper «fuck politi» under en konsert i Kristiansand.