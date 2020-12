De taler norske verdier midt imot og får likevel penger

Statens tilskudd til trossamfunn må vel være de mest sjenerøse i verden?

Jehovas vitner ekskluderer medlemmer som stemmer ved valg. Hvordan kan trossamfunn som går mot demokrati og kvinnerettigheter, få statsstøtte? spør innsender. Foto: Tor G. Stenersen (arkiv)

Erik Holmefjord Pensjonert lektor

Bruk av offentlige midler må være gjenstand for debatt, så derfor en takk både til Silje Hjemdal og biskop Nordhaug for å belyse statens tilskuddsordning til trossamfunn. Det må vel være den mest sjenerøse statlige overføring i verden?

Og det er sikkert mange, i likhet med Hjemdal, som stiller spørsmål ved dens berettigelse.

Hvordan kan en forsvare at et kirkesamfunn vilkårlig bruker telefonkatalogen for å øke medlemstallet og dermed få større tilskudd fra staten?

At trossamfunn med rigide og menneskefornedrende holdninger (spesielt til kvinner) mottar støtte fra staten?

Eller at enkelte imamer taler norske verdier om demokrati, ytringsfrihet, kvinnerettigheter etc. midt imot og samtidig er berettiget til støtte?

Vedkjenner ikke Nordhaug seg dette misbruket, og vil han bare la det skure og gå? Og når det gjelder Den norske kirke: Vet Nordhaug hvor mange som er medlem uten selv å vite om det?

Det er ikke nok å komme med en anakronistisk paragraf fra Grunnloven, som for lengst er moden for revisjon, for å forsvare statens bruk av fellesskapets midler til all verdens trossamfunn. Ei heller er det riktig å sammenlikne statlig kulturstøtte med gaveordningen til trossamfunn.

Alle betaler faktisk av egen lomme for de fleste kulturarrangementer, enten det er kino, teater, konserter eller opera. Dessuten betaler alle en medlemsavgift for å være medlem i en idrettsklubb. Eksempelvis koster det meg over 5000 kroner året for et slikt medlemskap.

Hva betaler så det vanlige, passive medlem av statskirken for sitt medlemskap? Svaret er null og niks.

Innsenderen reagerer på biskop Halvor Nordhaugs forsvar for den statlige støtten til Den norske kirke og andre trossamfunn. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Jeg kan forstå at Hjemdal og Frp vil denne ordningen til livs. Det er nærliggende å kalle det grådighet når mange går langt i å tappe mest mulig penger ut av statskassen og i tillegg taler mange norske verdier midt imot. Moralen i mange trossamfunn synes å være i forfall.

I tillegg synes jeg det er betenkelig når et lite parti (KrF), som tidvis ligger under sperregrensen, får det siste ordet når det gjelder å bevare denne tilskuddsordningen. Det er åpenbart for mange (og ikke bare Frp-ere) at staten, i første omgang, må stramme kraftig inn på denne ordningen og på sikt avskaffe den.

Ingen, verken trossamfunn eller andre, bør ha nærmest fri adgang til statskassen.