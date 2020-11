Barnehagekutt i språklig forkledning

Optimalisering må være på ekte.

Byrådet i Bergen foreslår å «optimalisere» bemanningen i de kommunale barnehagene. Ved nærmere ettersyn er forslaget dessverre ikke særlig optimalt for de yngste iblant oss, skriver Odd Arild Viste (Rødt). Bildet er fra Bergens barneasyl. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Odd Arild Viste Bystyrerepresentant for Rødt

For oss som gjennom nærkontakt med barnehagene i Bergen opplever at sektoren er kronisk underbemannet, kan «optimalisering av bemanningen» høres ut som gode nyheter.

Det norske akademis ordbok definerer «gjøre optimal» som å «gjøre best eller størst mulig». Store norske leksikon mener at optimal betyr «best mulig eller gunstig».

Byrådet foreslår i forslaget sitt til kommunebudsjett for 2021 å «optimalisere» bemanningen i de kommunale barnehagene. Ved nærmere ettersyn er forslaget dessverre ikke særlig optimalt for de yngste iblant oss.

Odd Arild Viste, byystyrerepresentant for Rødt, er kritisk til at byrådet vil redusere bemanningen i barnehagene for å spare penger. Foto: Privat

Det byrådet i virkeligheten foreslår under denne løfterike overskriften, er det motsatte av en best mulig eller gunstig bemanning. Forslaget går ut på å kutte bemanningen i de kommunale barnehagene ned til det absolutte minimum av hva som er tillatt etter barnehageloven.

Jeg mener at dette forslaget fra byrådet ikke bare representerer dårlig språkbruk, men også et alvorlig feilskjær.

Det er bred enighet i sektoren om at minimumsnormen ikke sikrer nok ressurser til å løse oppdraget. I oppløpet til stortingsbehandlingen av den gjeldende normen, så vi et opprør for bedre bemanning både blant ansatte og foreldre.

På grunn av en høy andel kommersielle barnehager, var bemanningssituasjonen spesielt dårlig i Bergen, men nasjonalt var gjennomsnittsbemanningen på det samme nivået som den normen som ble vedtatt. Opprøret vokste altså frem i en situasjon hvor bemanningen lå på det nivået som byrådet nå vil ned til.

Nye undersøkelser blant senioransatte viser at for lav bemanning har vært en viktig årsak til helseproblemer og frafall. I tillegg har pandemien gjort barnehagedriften mye mer krevende, med mer sykefravær, større vikarbehov og med færre muligheter til samarbeid på tvers av avdelinger.

Barnehageansatte er blant dem som har strukket seg lengst for å opprettholde et tilbud under vanskelige forhold siden 12. mars. Som belønning får de kutt i bemanningen, noe som er det siste denne sektoren trenger. I stedet burde byrådet se på ressurser utover minimumskravet som en investering i helse og kvalitet for ansatte og barn.

Forsøk i Stavanger viser endog at ekstra bemanning kan være lønnsomt, fordi det fører til mindre sykefravær og mindre vikarbehov.

Jeg mener optimalisering er helt fint og nødvendig, men da må det være på ekte.