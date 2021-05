Jeg lot meg friste til å ta en sparkesykkel i stedet for å vente på bussen

Antall ulykker med elsparkesykler på 17. mai er kun en forsmak på julebordsesongen.

Øyvind Snibsøer havnet på sykehus etter uhellet på elsparkesykkel i vinter. Foto: Privat

Øyvind Snibsøer Mannsverk, Bergen

Det var nedslående, men dessverre ikke overraskende, å se at BT utover kvelden 17. mai meldte om en lang rekke sparkesykkel-ulykker.

Blant annet fikk en 21 år gammel kvinne ansiktsskader og knuste tenner. Dette ser ut til å være en gjenganger i ulykker med sparkesykkel, noe jeg selv har fått smertelig erfare.

En vakker desemberkveld i fjor ble jeg fristet til å ta sparkesykkel hjem fra sentrum i stedet for å vente på bussen. En fortauskant avsluttet brutalt turen.

Jeg kom til meg selv i en seng på Haukeland, hvor dyktige leger og sykepleiere lappet sammen kuttskader i nese og munn.

Tennene kunne de ikke gjøre så mye med. Det har blitt mange og dyre besøk i tannlegestolen etterpå.

Øyvind Snibsøer har kommet til hektene etter ulykken, men er bekymret for at mange andre kan slå seg stygt på elsparkesykkel fremover. Foto: Privat

Vår sønn studerer ambulansefag. Han kunne fortelle at jeg tross alt har vært heldig. På studiet har han lært om sparkesykkelulykker som har endt mye verre, f.eks. med hjerneblødning og kraniebrudd.

Det skal ikke så mye til. En stein i veien, ujevn asfalt, glatt underlag eller en forkjært passering av en fortauskant. I mange tilfeller rapporteres det at førerne selv ikke vet hva de traff før de plutselig lå der.

Ifølge en gjennomgang gjort i Danmark kjennetegnes sparkesykler blant annet ved at de har dårlig stabilitet, dårlige styreegenskaper og dårlige bremser. Bremsene har videre «atypiske og ikke-intuitive egenskaper ved bråbremsing».

Det er vanskelig å se at et kjøretøy med slike «egenskaper» har noe som helst i trafikken å gjøre. Det er bra at det 18. mai ble innført nye regler for bruk av sparkesykler.

Det er også gledelig at det jobbes med et lovforslag som skal gi kommunene ytterligere adgang til å regulere utleievirksomheten og bruk av offentlig grunn.

Men det er lite i de nye reglene som ville begrenset alle de skadene som oppsto 17. mai. Eller alle de, hovedsakelig unge, som vil komme til å skade seg, kanskje for livet, i sparkesykkelulykker i tiden fremover.

Det jeg sterkt savner fra lovmakernes side, er et større fokus på hvor vanvittig farlig sparkesykler faktisk er som transportmiddel.

Danmark innfører hjelmpåbud i 2022. Dette må også innføres i Norge. At et hjelmpåbud sannsynligvis også vil føre til at utleiemarkedet innskrenkes, bør man ikke se på som noe negativt, snarere tvert om.

Hvis myndighetene ikke klarer å få på plass en effektiv regulering av sparkesyklene, så er 17. mai-kveldens ulykker kun en forsmak på hva vi har i vente når julebordsesongen 2021 er over oss.