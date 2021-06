Løftebrudd! Kan noen skaffe Bergen kommune en rubbhall?

Dette er krise for skøytesporten. Det burde være mulig å finne et alternativ til Bergensshallen for vaksinering.

Bergenshallen skal brukes til vaksinering helt til oktober. I mellomtiden står mange av byens skøyteløpere uten et sted å trene, ifølge innsenderen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Kari Amble Styremedlem, Norges Skøyteforbund og medlem i Bergen Kunstløpklubb

En gedigen skuffelse og nedtur for mange barn og unge i Bergen – ingen is i Bergenshallen før i oktober.

Bergen kommune har tidligere lovet isidrettene at hallen vil åpne for trening på isen fra 1. august.

Vaksineringen i Bergenshallen går tregere enn forventet, derfor må hallen brukes ut september, ifølge kommunen.

Vi har full forståelse for at vaksinering og smittevern er viktigst å få gjennomført, men dette løftebruddet fra kommunen får dessverre store og kjedelige konsekvenser for mange barn og unge. Isidrettene har allerede mistet mye trening under pandemien, og nå vil de miste enda mer tid på isen.

Det betyr at utøverne ikke kan trene, forberede seg til stevner, konkurranser og spille kamper i en lang periode.

Skøytebyen Bergen kommer helt i bakevjen. Vi har allerede en krise med elendige forhold på Slåtthaug kunstisbane.

«Dette løftebruddet fra kommunen får dessverre store og kjedelige konsekvenser for mange barn og unge», skriver Kari Amble. Foto: Hans Jørgen Brun

Iskanten har vært redningen i perioder, men hallen på Vestkanten har ikke plass til alle klubbene og deres treningsopplegg. Ishallen i den nye Åsane Arena er forsinket på grunn av korona. Kommunens løsning med Bergenshallen som vaksinestasjon helt til oktober er uforståelig, sett i lys av den håpløse situasjonen for isidrettene i Bergen.

Hallo! Byrådsleder, Roger Valhammer og helsebyråd, Beate Husa, kan ikke dere sette alle kluter til å finne et alternativt lokale for vaksinering, slik at Bergenshallen kan ha is til 1. august? Finnes det ikke et næringsbygg, et hotell, en nedlagt gymsal, eller kanskje noen har en rubbhall som kommunen kan leie?

Et løftebrudd overfor barn og unge er ikke bra for tilliten til dere som styrer byen vår, ei heller overfor oss voksne.

Kommunen har mange ansatte som sikkert kan bidra til å finne et lokale for vaksinering.

Skøytefamilien – vi er grådig god på dugnader – og vi hjelper gjerne til med å rigge en rubbhall som vaksinestasjon, hvis det er behov for assistanse.