Trenger vi å stenge ned på grunn av mutanter?

Bergen kan velge en vent-og-se-strategi når det oppdages muterte virus.

Det er liten grunn til å frykte at man i Norge skal miste kontroll med antallet smittede over natten, skriver seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øyvind Kommedal og avdelingsleder og professor Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Ørjan Deisz og Alice Bratshaug

Øyvind Kommedal og Elling Ulvestad Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Koronaviruset SARS-CoV-2 er et muterende virus. Ulike varianter – også kalt mutanter – vil kunne selekteres frem under et sykdomsforløp, og viruset en person ble smittet med, vil derfor ikke nødvendigvis være identisk med viruset personen sender videre til neste person i smittekjeden.

Virusets endringspotensial har gitt opphav til mange varianter med endret evne til reproduksjon og spredning, og noen av disse vil – som følge av naturlig seleksjon – kunne bli dominerende i ulike befolkningsgrupper.

Den siste tiden har det vært knyttet stor spenning til om SARS-CoV-2 vil kunne mutere på måter som gjør at varianter ikke lenger fanges opp ved testing, om de vil kunne endre pandemiens forløp, og om de vil kunne unnvike immunresponsen etter vaksinasjon eller etter tidligere smitte med andre varianter.

Ved denne byggeplassen på Fantoft er det oppdaget den sør-afrikanske varianten av koronaviruset SARS-CoV-2. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Ett år ut i pandemien har tre SARS-CoV-2 varianter fått ord på seg for å være særlig spredningsdyktige. Disse har – i klassisk utbruddsterminologi – fått navn etter hvor de først ble identifisert: Den sørafrikanske (beskrevet august 2020), den britiske (beskrevet september 2020) og den brasilianske (beskrevet desember 2020).

Tall fra Danmark indikerer at den britiske varianten kan være 20 til 50 prosent mer smittsom, men i hvor stor grad økt spredningspotensial skyldes egenskaper ved virusvarianten eller om det heller skyldes miljøfaktorer, samhandlingsmønstre og demografiske forhold, er fortsatt uavklart.

Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus begynte 1. februar 2021 å analysere alle positive prøver i regionen for kjente mutasjoner. I løpet av første uke i februar ble det påvist 20 britiske og 18 sørafrikanske varianter blant 137 positive prøver tatt i Bergen. I samme tidsrom ble det tatt prøver av 5 prosent av byens 284.000 innbyggerne, i alt 15.234 prøver.

Selv om det var få smittede i Bergen, var det flere varianter av SARS-CoV-2 viruset i omløp. I samråd mellom byråd, regjering og helsedirektorat ble det derfor besluttet at Bergen skulle «stenges ned».

Sånn ser det ut når koronavirus testes for mutasjoner. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Variantanalyse utføres primært for å gjøre smittesporing enklere og for å overvåke pandemiens utvikling. Nytteverdien av variantanalyse for smittesporing så vi i Hardanger, der britiske varianter lot seg spore tilbake til utbruddet i Ulvik.

Betydningen for overvåking så vi i Bergen, der variantanalysene ga en høyere oppløsning av pandemien – der man tidligere hadde sett et homogent og håndterlig mønster, ble det over natten åpenbart et heterogent bilde som ble opplevd både forvirrende og skremmende av politikere og helsemyndigheter.

Det gjøres nå mutantanalysering ved flere mikrobiologiske laboratorier, og den som leter, finner. Et viktig spørsmål blir da om funnene innebærer at vi er kommet over i en ny og farligere fase av pandemien. Går vi til mediebildet, får vi lett et slikt inntrykk.

Men går vi til forskningslitteraturen, falmer inntrykket. Rett nok mener mange forskere og helsemyndigheter at mutantene er mer smittsomme enn «vanlige» varianter, men svært få mener at mutantene gir mer alvorlig sykdom.

Gitt denne avklaringen, er det da nødvendig å endre strategi for å stagge pandemien? Er det for eksempel riktig å gå for en føre-var strategi med umiddelbar nedstenging av samfunnet, eller vil det være riktigere å gå for en vent-og-se strategi?

«Bergen har veldig lite smitte i omløp. Så hvorfor blir alt stengt?» spurte Bergens Tidende 9. februar. Spørsmålet var betimelig, for går vi til data som beskrev smitten i Bergen på det aktuelle tidspunktet, var det ingenting som tydet på at byen holdt på å miste kontrollen (Se figur under). Tvert imot viste tallene at byen hadde god kontroll på smittespredningen.

Så hvorfor ble alt stengt? Det skyldtes mutantene som man plutselig hadde blitt i stand til å oppdage og en frykt for at eksisterende tiltak ikke lenger skulle være tilstrekkelige.

Figur: Smitteutviklingen i Bergen fra 1. januar til 9. februar 2021. Blå søyler angir antall prøver sendt for analysering (verdier angitt på venstre y-akse), og rød linje angir antall prøver med påvist sars-CoV- 2 virus (høyre y-akse). Illustrasjon: Øyvind Kommedal, Elling Ulvestad

Hva som ville skjedd om kommunen hadde antatt en vent-og-se strategi, får vi aldri vite. Men tanken er vel verdt å forfølge. Etter at Norge fikk et velfungerende test-regime, har styring av smitteverntiltak basert på utvikling i smittetall effektivt holdt smitten nede.

Kommunene har bygd opp et godt system for prøvetaking og smittesporing, og sykehuslaboratoriene har bygd opp tilsvarende gode systemer for transport, analysering og besvarelse av prøvene. Dette gjør at de aller fleste får svar på prøven sin innen 24 timer.

Kapasiteten er også god – fra høsten 2020 har kommunene og laboratoriene hatt kapasitet til å undersøke fem prosent av befolkningen pr. uke. Norge har dermed skapt seg et handlingsrom for å satse på en vent-og-se-strategi heller enn en føre-var-strategi.

Helsebyråd Beate Husa fra pressekonferansen der regjeringen og byrådet innførte strenge tiltak etter utbrudd av muterte virus. Foto: Bård Bøe (arkiv)

En vent-og-se-strategi innebærer ikke at nedstenging utgår som virkemiddel, men at fagmyndighetene skal ta seg tid til å se etter eventuelle endringer i smittetrend før de gjennomfører slike inngripende tiltak. Det kan også gi rom for mer målrettede og skånsomme virkemidler.

Strategien som her er beskrevet som vent-og-se, og som operasjonaliseres gjennom akronymet TISK (testing, isolering, smittesporing og karantenering) vil virke mot alle varianter av viruset, forutsatt at befolkningen stiller opp til testing ved mistanke om smitte eller sykdom.

Så effektiv har denne strategien vist seg å være, at det er liten grunn til å frykte at man i et velorganisert samfunn som Norge står i fare for å miste kontrollen over antallet smittede over natten – selv om man har litt is i magen.