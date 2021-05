Kunstig intelligens er en risikoteknologi

Vi må huske at algoritmer og kunstig intelligens også kan ha fatale og uønskede sideeffekter.

Avanserte algoritmer og kunstig intelligens brukes for å utvikle drapsroboter, som denne dronen. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Anja Salzmann Stipendiat, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Jeg leste debattinnlegget «Bør vi frykte algoritmene?» som stod i BT 25. april med stor interesse. Det er viktig at eksperter deler sin kunnskap og prøver også å avmystifisere fortellinger og fordommer som fyres opp gjennom kampen om oppmerksomheten i ulike medier.

Samtidig er det lite hensiktsmessig å behandle offentligheten som et umyndig og naivt barn med å formulere spørsmål som trigger denne forestillingen, så som: «Bør vi frykte algoritmene?» Jeg har forståelse for at forskere innen informatikk, matematikk og informasjonsvitenskap som jobber med kunstig intelligens, føler seg i økende grad under press og må ta stilling til en rekke spørsmål fra en kritisk offentlighet.

Men det er ikke rart. Matematikere og dataingeniører har blitt til arkitektene til det moderne samfunnet.

Jo mer kunstig intelligens (KI) og algoritmisk styring kryper inn i samfunnet, desto mer går disse fagene på kollisjonskurs med en rekke etiske, moralske, sosiale, kulturelle og politiske spørsmål. Her finnes ingen vei ut.

En pioner innen forskning om kunstig intelligens er tysk-amerikanske Joseph Weizenbaum, som jobbet og forsket ved det anerkjente amerikanske Massachusetts Institute for Technology (MIT). Han ble kjent for utviklingen av det første dataprogrammet som var i stand til å prosessere menneskelig språk (ELIZA), men også sine kritiske refleksjoner rundt datateknologi og dennes betydning for samfunnet.

Weizenbaum har med sin forskning vært en viktig bidragsyter i feltet kunstig intelligens, men begynte etter hvert å bli mer kritisk til sitt eget arbeid da han skjønte hvordan hans forskning ble misbrukt av det amerikanske militæret. Weizenbaum skriver: «We should have learned, that the side effects of things, which we put into the world are much greater as the invention itself.» Dette er en setning som jeg skulle ønske var godt synlig på alle steder der folk skrur og putler på det som betegnes som risikoteknologier.

Forskere og eksperter som representerer teknologiutviklingen, bør komme med mer enn at «algoritmer er ikke farlig», skriver Anja Salzmann i sitt svar til UiB-professorer. Foto: Privat

Risikoteknologier er teknologier med potensielt stor endringspotensial for samfunnet. Kunstig intelligens og en rekke (ikke alle) algoritme-baserte applikasjoner regnes som en risikoteknologi. Et faktum som mange andre forskere, og også europeiske myndigheter, er enig i. En risiko betyr ikke at alt automatisk går galt – men at disse teknologiene er knyttet både til store muligheter og stort farepotensial.

Teknologier som kunstig intelligens bidrar på den ene siden til at vi mennesker kan se oss selv og våre handlinger fra nye vinkler og perspektiv, og den har potensial for å løse store samfunnsproblemer med tanke på klima, helse, energi, minkende naturressurser og artsmangfold.

Men det finnes også den andre siden, nemlig at kunstig intelligens er lekeplass for stormaktene og en nøkkelteknologi i kampen om teknologisk lederskap og militær opprustning.

Derfor betegnes kunstig intelligens også som typisk «dual-use technology». Det vil si at dette er en teknologi som kan brukes både til fredelige og militære formål. Avanserte algoritmer og kunstig intelligens er nemlig nøkkelteknologier for moderne krigføring, og konsekvensene av en del militære bruksområder sprenger enhver etisk forestillingsramme. Dette ser man kanskje mest tydelig i diskusjoner om automatiske våpensystemer eller utvikling av så kalte «killer robots», som bygger på KI-teknologi og som var grunnen til at flere tusen Google-ansatte protesterte på gaten i 2018.

Vi må heller ikke glemme at de samme teknologiene benyttes med stor iver og gevinst av kommersielle krefter som undergraver demokratiske strukturer og individuell autonomi – og er en trussel av vår sikkerhet og verdighet.

Her tenker jeg ikke bare på de kjente sosiale plattformene, men særlig på den store skyggeindustrien som har etablert seg rundt handelen med personlige data. Dette ukontrollerte markedet som satser på avanserte algoritmiske analyser, kan ha en potensiell boomerangeffekt både på vårt private liv, men også med konsekvenser for nasjonal konkurransedyktighet og sikkerhet.

Jeg er enig med forfatterne av algoritme-innlegget i at kunstig intelligens åpner for mange nye muligheter. Men jeg mener også at ekspertene burde ta høyde for teknologienes janusansikt og vise at man er bevisst på det ansvaret man bærer på skuldrene, særlig når man bidrar til teknologiens utvikling og underviser fremtidige dataingeniører og IT-arkitekter.

Ekspertene burde også være klar over at de beste intensjonene likevel kan ha fatale og uønskede sideeffekter, noe som for øvrig systemteoretikeren Niklas Luhmann i sine betraktninger om moral og samfunnet peker på.

Av forskere og eksperter som representerer teknologiutviklingen, og som er ute for å vinne offentlighetens tillit, kreves det derfor mer enn å si «algoritmer er ikke farlig». Det kreves respekt og ydmykhet ikke bare overfor offentligheten, men det egentlige feltet man jobber med og de potensielle ringvirkningene som det kan kobles til.