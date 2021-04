Jeg vil gjerne invitere deg til et møte, Hermine

Svar til Hermine (13) fra byrådslederen.

Byrådsleder Roger Valhammer svarer Hermine (13), som skrev om manglende folkeskikk og drittslenging fra gutter. Foto: Geir Martin Strande og Alice Bratshaug

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Jeg ble både sint og glad da jeg leste innlegget til Hermine Svortevik Oen i BT. Glad fordi Hermine har en så klar stemme og sterk penn.

Men mest av alt ble jeg sint og lei meg, på grunn av det Hermine forteller om. Dessverre var det ikke overraskende at slik skjer, og hun er nok ikke alene om å oppleve å få dritt slengt etter seg av folk med dårlige holdninger.

Som pappa til to små jenter tenker jeg at Hermine er et fantastisk forbilde for dem. Hun bruker stemmen sin, har klare oppfordringer og bidrar til å skape endring. Som byrådsleder er jeg interessert i å høre fra folk som vil gjøre Bergen til en bedre by å bo i, for alle.

Derfor vil jeg gjerne invitere Hermine til et møte – sånn at jeg kan høre mer, og slik at vi kan snakke om hvordan vi kan bekjempe holdningene hun skriver om.

Hva sier du, Hermine? Kanskje du kan ta kontakt, så får vi til noe. Håper du vil det!