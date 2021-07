Det er den draumen me ber på: At ingenting skal skje

Dei strengaste tiltaka i fredstid, sa Erna. Dei beste tiltaka for fredstid, seier eg.

Teksten til Sigbjørn Linga er ein av dei utvalde frå BTs skrivekonkurranse, «Den nye normalen». Foto: Privat

Sigbjørn Linga Kvam

For smaka ho ikkje eigentleg søtt, den plutselege kjensla av blanke ark, fridom og keisemd? Borte var nær sagt alt som heldt oss i ande på fritida: fotballtrening og dans, foreldremøte og skirenn, korøving og karate.

Eg elska det. Å koma heim frå jobben, eller opp frå heimekontoret, i visse om at i dag skjer ingenting som me ikkje steller i stand sjølve. Å kunna dryga middagen. Å vita at ingen ventar på oss, at ingen skal fraktast att og fram, at tida fram til leggetid er vår eiga.

For all del. Ikkje alle har det godt i heimen. Ikkje alle trivst i stillstanden. Ikkje alle har eit liv som treng meir ro. Ikkje alle tykker at stress er stress. Og nokre synest faktisk at karate er kjekt.

Likevel er det kanskje det viktigaste spørsmålet pandemien har pressa mange av oss til å stilla seg sjølve: Kva vil me – eigentleg?

Eg veit kva eg vil: ta tida tilbake. Gjera henne til mi. Fylla henne med vårt.

Eller kanskje aller helst med ingenting.

Det er den draumen eg ber på.