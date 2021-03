Villaks i flere vassdrag i Bergen

Reidar Staalesen er villfiskentusiast og bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen. Foto: Ståle Melhus (arkiv)

Reidar Staalesen Villfiskentusiast og bystyrepolitiker (Ap)

I februar kom en kartleggingsrapport for de mindre kystvassdragene våre. Hva slags fisk er det som svømmer i elvene våre? I Steinsviksbekken, Apeltunselven og Sælenvassdraget, med flere.

Fra før av visste vi at det svømmer sjøaure opp i bekkene og elvene i kommunen vår, at Arnaelven er en av få elver som har en høstbar laksestamme og at vi har ganske jevnt innrykk av rømt oppdrettslaks i vassdragene i regionen vår.

Steinsvikbekken er blant elvene som er undersøkt av forskerne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Men det vi ikke visste, som denne rapporten forteller oss, er at vi i elvene som renner ut i Nordåsvatnet, ser ut til å ha en egen genetisk villaksstamme som tilhører disse elvene. Dette er veldig motiverende nytt og vil ha noe å si forvaltningsmessig for hvordan vi håndterer utfordringene for vassdragene i kommunen vår.

Vi har i Norge et eget ansvar for å bevare atlanterhavslaksen, da en stor andel av denne arten gyter i norske elver. At vi nå i kommunen vår har flere vassdrag som huser fisken som vandrer om Grønland for å feite seg opp, er utrolig spennende.

En ung laks, som dem man finner i vassdrag i Bergen. Foto: Reidar Staalesen

Arbeidet for å sørge for en god bestand av laksens fetter, sjøauren, har pågått gjennom dugnadsgjenger, næringsliv, forskere, skoler, sportsfiskerforeninger og kommunen de siste årene.

At vi har hatt laks i elvene har vi visst, men vi har tenkt at dette har vært feilvandret laks fra til dømes Vosso eller rømt oppdrettsfisk. Men vi har sett at bestanden av sjøaure har dominert når det har blitt telt ungfisk. At nå rundt én av fem fisk i Apeltunvassdraget er ekte villaks er interessant.

Hva da med alle elvene som ikke er blitt med i kartleggingen? Og alle elvene som ikke har dugnadsgrupper?

Bildet viser ungfisk, både laks og «laksens fetter» sjøaure. Foto: Reidar Staalesen

Men et skår i gleden var det allikevel. Genetisk var det også innblandet oppdrettsgener, en av de største truslene for den atlantiske villaksen, ved siden av blant annet lakselus. For Apeltunvassdraget i Fana er rundt én av ti laks oppdrettslaks, noe som er bedre enn forventet når man vet at vi er i regionen med høyest tetthet av havbruksanlegg.

Men for Fjellvassdraget på Sotra er tallene tragisk. 95,4 prosent av genene til laksen i vassdraget har oppdrettsgener. Slike tall forteller oss at løpet er kjørt for den ville bestanden fra dette vassdraget.

Spørsmålet nå må være hvordan vi skal forvalte denne kunnskapen. Hvordan skal vi kunne sørge for at det ikke ender også slik for laksen i vassdragene i Nordåsvatnet.

Nullvisjonen for rømt fisk fra havbruksnæringen må i hvert fall bli mer enn en visjon.

Og vi må heie frem dem som satser på flytende lukkede oppdrettsanlegg i fjordene våre og på landbaserte oppdrettsanlegg. Fremtidens teknologi for havbruksnæringen kan redde villaksen i Bergen og langs hele kysten vår.