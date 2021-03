Nå er vi på oppløpsiden, vi må holde ut

Kontaktreduserende tiltak er en trygg og nødvendig bro til vårens vaksinasjon.

Å slippe løs viruset i håp om at snillere virusvarianter skal overta, er en svært risikabel strategi, skriver Haukeland-legene Trond Bruun (til v.) og Steinar Skrede i sitt svar til Halvor Næss. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen/Adrian Nielsen (arkiv)

Trond Bruun, seksjonsoverlege, Seksjon for infeksjonssjukdommar; Steinar Skrede, assisterende klinikkdirektør, Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus/K2, UiB

Pandemien tærer på tålmodigheten hos oss alle. Tiltakstrøttheten er påtakelig, også blant oss leger. Det er ikke overraskende at flere tar til orde for å lette på tiltakene nå som mange av de eldste er vaksinert. Nevrolog Halvor Næss er blant disse.

I onsdagens BT redegjør han for en teori om at nedstengning og karantener kan hindre en naturlig utvikling der snillere virusvarianter overtar og på sikt gir flokkimmunitet. Dette er interessante resonnementer med en biologisk begrunnelse. Samtidig er og blir dette en teori uten solid dokumentasjon.

Å slippe løs viruset i håp om at snillere virusvarianter skal overta, er en svært risikabel strategi, i hvert fall på kort sikt. Biologien er uforutsigbar. Erfaringer med den såkalte britiske virusvarianten illustrerer at mer smittsomme varianter ikke nødvendigvis er mindre farlige. De kan være det motsatte. Land der politikerne i lang tid bagatelliserte covid-19 har ikke fått en snillere pandemi.

Tvert imot har dødelighetstallene blitt høye i land som USA og Brasil. En trygg og sikker vei for Norge er å holde epidemien under kontroll til de fleste er vaksinert.

Hvordan holder vi smitten under kontroll? Er forsterket TISK (testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene) tilstrekkelig? Ved begrensede, lokale utbrudd, som i Ulvik, har TISK vært det viktige. Ved større oppblomstringer der mange har ukjent smittevei, har dette vært utilstrekkelig. Det er da vanskelig å komme utenom generelle kontaktreduserende tiltak i samfunnet.

Næss stiller spørsmål ved effekten av slike tiltak. Han nevner California som eksempel på mye smitte i en stat med omfattende nedstengninger. Det er imidlertid solid dokumentasjon på at redusert mobilitet gir effekt på smitten. I en ny, omfattende studie fra over 50 ulike land, der en har analysert befolkningens bevegelsesmønstre ut fra mobiltelefonidata, fant en klar sammenheng mellom reduksjoner i mobilitet og reduksjoner i smitte (P. Nouevellet og medarbeidere, Nature communications 2021).

De som har lyktes best i pandemien, er land med kraftige, tidsbegrensede og geografisk målrettede tiltak, slike som New Zealand, Australia og ulike asiatiske land. Det er egentlig nok å se til vårt eget lille land. For et år siden ble landet stengt ned. Smitten avtok da ganske raskt til tross for at vi ikke hadde kapasitet til nok testing og smittesporing.

At det er usikkert hvilke enkelttiltak som har størst effekt, er riktig. Og det er korrekt at verdien av full nedstengning sammenliknet med noe mer målrettede tiltak er usikker. Det er imidlertid liten tvil om at tiltak som reduserer kontakt mellom folk, virker på smitten. At tiltakene samtidig har en stor helsemessig og økonomisk bakside, må selvsagt ikke glemmes. Der har stemmer som taler barn, unge og sykehjemspasienters sak vært viktige for å gi tiltakene større presisjon.

Næss argumenter også for en strategi der en satser på å beskytte de mest sårbare mot smitte og unngår omfattende generelle tiltak. Dette har tidligere vært forsøkt i land om Sverige og Storbritannia. Som kjent var det ingen suksess.

I en situasjon der vi har mer smittsomme varianter, økende smitte og samtidig har utsikter til å få vaksinert de fleste i risikogruppene i løpet av de neste to månedene, blir det feil å åpne samfunnet. En kraftig økning i sykehusinnleggelser og intensivpasienter på Østlandet nå i mars understreker alvoret. Vi kan ikke nå sette vår lit til usikre teorier.

Men vi er trolig på oppløpssiden. Det handler om å holde ut en begrenset periode. Da vil også ulempene ved tiltakene kunne håndteres. Om ikke lenge er det vaksiner, og ikke nedstengninger, som blir løsningen på denne pandemien i Norge. På veien dit må vi holde smitten under kontroll. Slik unngår vi å erfare en vår med overbelastet helsevesen, mange flere dødsfall og en ikke ubetydelig andel koronasyke som får langvarige plager i etterkant.