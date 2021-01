Ta av deg oslobrillene, næringsminister!

Landbruksdirektoratet er en suksesshistorie å lære av.

Helge André Njåstad (Frp) svarer på næringsminister Iselin Nybøs (V) argumentasjon mot utflytting av de statlige eksportselskapene. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Helge André Njåstad Stortingsrepresentant for Frp

Iselin Nybø forsøker i Bergens Tidende 24. januar å forklare hvorfor Frps initiativ til å flytte de statlige eksportselskapene Giek/Eksportfinans til Vestlandet er en dårlig idé.

Det er tydelig at næringsministeren hadde på oslobriller da dette innlegget ble forfattet. Jeg hadde gleden av å samarbeide godt med Venstres André N. Skjelstad i kommunalkomiteen på Stortinget om utflytting av statlige arbeidsplasser.

Det er tydelig at vi nå ser et regjerings-Venstre som setter seg på bakbena, mens stortings-Venstre kjempet for å flytte ut tyngre statlige kontor som landbruksdirektoratet, som ble plassert til Trøndelag.

Det har gått fint. Fagmiljøet i Steinkjer er sterkt. Det viser at det er mulig, til tross for protester fra embetsverk og Oslomiljøet.

Like naturlig er det å plassere Giek/Eksportfinans til Vestlandet. Bergen har et solid fagmiljø innenfor finans og kundene er lokalisert langs kysten.

Næringsministeren skriver at det er mulig å kanskje flytte ut en gang i fremtiden. Da fremstår det enda merkeligere regjeringen sitt ønske å etablere disse to kontorene som byutvikling i Groruddalen.

Derfor har Frp lagt frem et forslag i Stortinget nå, slik at Venstre og andre parti der har mulighet å bidra til enda flere statlige arbeidsplasser blir plassert desentralisert rundt i Norge.