Jeg var lærer på Fridalen. En dag fikk jeg nok.

Jeg er en av 17 varslere. Vi fortjener å bli hørt.

Å legge skolens jubileum til Forum Scene førte til stor misnøye, skriver Daniel Bolstad-Hageland. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen kommune

Er du lærer i Bergen kommune, må du for all del aldri varsle om: et utrygt psykososialt miljø for elever; et uholdbart arbeidsmiljø for lærere; for tette bånd mellom skole og frikirkelige tilbud.

Du vil trolig tape. Du vil bli upopulær av å tenke på elevenes beste. Og du vil mest sannsynlig – rent psykisk – måtte betale for det.

Fridalen skole har vært en het potet i opptil flere år. Fylkesmannen har vært inne i bildet. Flere varsler har haglet inn, både fra lærere og fra foreldre. Og nå, den siste uken, er skolen tilbake igjen i mediene.

Dette er det grunner til. Jeg er selv en av avhopperne fra Fridalen skole, og jeg er også en av de 17 varslerne det har blitt skrevet mye om nå for tiden. Varslerne som kastet seg rundt, brukte mye av fritiden sin på å fortelle og skrive om et uholdbart arbeidsmiljø, og et utrygt psykososialt miljø for elevene ved skolen.

For rundt halvannet år siden gikk jeg ut i sykmelding. Etter en opphetet diskusjon – av usunn karakter – i plenum, fikk jeg nok. Jeg, og flere andre lærere, stilte helt legitime spørsmål:

Hvorfor skulle skolens 80-årsfeiring legges til Forum Scene, der Salt-kirken er hovedeier?

Og hvorfor hadde ikke resten av personalet blitt informert om prosessen knyttet opp til denne avgjørelsen?

Dette ble til slutt en kontroversiell beslutning. Som førte til misnøye blant en stor andel lærere.

Flere valgte å bli igjen på skolen, slik at vikarer måtte settes inn for å følge klasser ned til feiringen som ble avholdt på Danmarks plass.

«Det var et svært vellykket arrangement», mente likevel rektor.

Tross kritikk fra Fylkesmannen og mange varsler om arbeidsmiljøet, fraråder lederen i Utdanningsforbundet høring om Fridalen-saken. Det fikk innsenderen til å skrive dette innlegget. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

I sykmeldingen ryddet jeg pulten, pakket sammen sakene mine i banankasser, og tok imot tilbudet som faglærer ved en annen skole på Laksevåg. I november 2019 forsvant jeg ut dørene. For godt.

Oppsigelsen ga jeg sommeren 2020.

Det var med tungt hjerte. Elevgruppen var fantastisk. Og de på gulvet, lærerne, var unike. Idealister.

Jeg skal innrømme at jeg fortsatt er preget. Og forbauset over at ingenting skjer.

I løpet av noen få år, så har jeg talt meg frem til at mellom 15–20 dyktige lærere har sluttet ved Fridalen skole. Deres kompetanse har forsvunnet til andre skoler i kommunen.

Kompetanse – og erfaring – som trengs ved skolen. Helsesykepleier, Kari Toft Skjelde, forteller at: «Det er mange elever som sliter psykisk, og mange elever har ulike diagnoser».

Alle som har vært, eller er, innblandet i Fridalen-saken, fortjener å bli hørt. Derfor ble dråpen for meg – som gjorde at jeg valgte å ty til pennen – å lese at leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Ingeborg Myrtveit, fraråder høring om Fridalen-saken. «Fridalen skole må få arbeidsro til å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet både for barn og ansatte», kunne hun fortelle til Bergens Tidende den 23. januar 2021.

Når ikke engang de som skal være lærernes stemme – Utdanningsforbundet – støtter pedagogene bak varselet i en så betent sak; en så alvorlig sak. Som har ført til at barn har fått livene sine ødelagt på Fridalen skole, og som har forårsaket at svært mange lærere har tatt kompetansen sin med seg til andre skoler.

Hvem skal da lærerne betro seg til? Og hvilke signaler sender Utdanningsforbundet ut til andre i kommunen, som ønsker å varsle om utrygge forhold til både barn og voksne i Bergensskolen?

Det viser seg at selv om du betaler kontingent til et fagforbund, så er det på ingen måte sikkert at du har dem i ryggen når det stormer som verst.

Bente Ingeborg Myrtveit er leder i Utdanningsforbundet i Bergen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Bente Ingeborg Myrtveit sine uttalelser i BT viser at læreren står uten vern. Og hun viser mistillit til varslerne.

Det har sin pris å være varsler; det vil koste deg å tenke på elevenes beste, og på deres trygghet.

Derfor er mitt råd til deg, som sitter der bak kateteret med redsel for elevenes ve og vel, å droppe hele papirmøllen. Forkast varselet.

Hiv deg heller ut på jobbmarkedet. Finn deg en ny jobb. En ny skole.

Ellers ender du bare opp med å betale for det selv, psykisk og fysisk.