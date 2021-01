Mest mulig aktivitet flyttes utendørs. Dette er en «no-brainer». Smitten brer seg mindre ute. Her må bingo, konserter, gudstjenester og uteservering i størst mulig grad kunne være ute. Det må komme som et initiativ fra regjering. Kommunene må tilrettelegge for seriøs og enkel saksbehandling for at plasser og parker kan tas i bruk, helst gratis.