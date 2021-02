Er Bergen en kulturby for alle?

Jeg må innrømme at jeg aldri har ansett meg som et «ekte» kulturmenneske.

«Bergen er en smeltedigel for kunst og kultur der historie og samtid brytes i et mangfold av nyanser og variasjoner og der det satses både spisst og bredt.» Fra Kulturstrategien 2015- 2025 for Bergen, Bergen kommune. Foto: Jannica Luoto

Katrine Berg Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergen har et fantastisk kulturliv, men vi snakker for sjeldent om hvem som nyter godt av det. Føles dørene til kulturarenaene like åpne for alle?

Da jeg begynte som kulturbyråd, ble det fort kjent for de fleste at jeg ikke var ekspert på feltet fra før. Jeg må innrømme at jeg aldri har ansett meg som et «ekte» kulturmenneske.

Jeg hadde riktignok gått mye på konserter på byens små og store scener, men ofte på initiativ fra min musikkinteresserte mann.

Bergen Internasjonale Filmfestival, KODE og DNS ble jeg kjent med gjennom skolebesøk. Og jeg visste hva Carte Blanche var, fordi min søster drev med dans.

Mine bånd til kulturlivet var altså i stor grad preget av hvor noen hadde tatt meg med, og i liten grad av egen motivasjon til å oppsøke nye tilbud. Jeg har sånn sett vært utrolig heldig, for selv om jeg ikke har drevet det frem selv, så har jeg fått opplevelser jeg aldri ville vært foruten.

For meg har kunst og kultur gitt meg gode, interessante og meningsfylte opplevelser. For andre kan kunst og kultur snu livet på hodet, skriver Katrine Berg Nødtvedt (MDG) byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen. Foto: Eirik Brekke

Jeg har opplevd at konserter med eksperimentell musikk har gitt mening fordi noen har kunnet forklare meg hva en skeiv taktart er. Jeg har opplevd at litt rare filmer har gitt minner for livet fordi jeg har hatt noen å snakke om dem med.

Som kulturbyråd får jeg det privilegiet å bli introdusert for enda flere kunstformer og -arenaer. For å være ærlig, så hadde det nok gått lang tid før jeg hadde oppdaget alle byens uavhengige gallerier og visningssteder, hvis jeg skulle funnet frem til dem på egen hånd.

For meg har kunst og kultur gitt meg gode, interessante og meningsfylte opplevelser. For andre kan kunst og kultur snu livet på hodet.

Jeg blir alltid fascinert av å høre hvordan enkelte, helt siden de oppdaget «sin» uttrykksform, har følt at det var dette de ville drive med, og ingenting annet.

Jeg har alltid blitt slått av hvordan noen kan bli et annet menneske når de får stå på en scene. For noen kan det stå om liv og død å finne seg selv i kunsten.

Bergen har et kulturliv i verdensklassen. Med så mange ulike arenaer, sjangre, arrangementer og aktiviteter, burde det være noe for enhver. Likevel ser vi at sosiale skillelinjer splitter opp bruken av kulturbyen.

Om det er inntekt, kjønn, hudfarge eller funksjonsevne – noen har en enklere vei inn i kulturlivet og kan ferdes tryggere som publikum og på scenen.

Derfor har Bergen kommune nå har lagt frem en plan for deltakelse og mangfold i kunst- og kulturlivet. Alle bergensere skal føle at kulturbyen er for dem.

Mange av kulturaktørene i Bergen har tatt aktive valg for å sikre mer mangfold, fordi de ser hvor viktig det er å nå ut til nye grupper – både for enkeltindividene og for samfunnet.

Flere har etterspurt krav fra kommunen. Det skal vi nå stille, nå må vi også få med oss dem som somler.

Å besøke et nytt sted blir lettere når man kan holde i en vennlig hånd. Det har jeg selv erfart. Derfor mener jeg at et av de viktigste tiltakene i planen er det vi kaller Kulturlosen.

Når all fysiske forhold er lagt til rette for bred deltakelse, er det ofte den sosiale tilhørigheten og nettverk som setter en stopper.

Kulturlosen skal veilede og koble kulturinstitusjoner med organisasjoner og personer som de sjeldent når ut til av seg selv.

Losen skal være et kontaktpunkt som både forstår det kompliserte landskapet kulturbyen kan være og dem som sliter med å finne frem eller ikke våger å prøve alene.

Når stien først er tråkket opp, er det enklere å komme tilbake. Slik sørger vi for at enda flere kan ta del i byens kulturliv.