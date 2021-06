Pride si hensikt er å synleggjere mangfald

Vi treng meir synlegheit, ikkje mindre.

Med Pride ønskjer vi å skape ein arena kor skeive kan få eit pusterom frå ein normativ kvardag, skriv innsendarane. Her frå Regnbuedagene i Bergen i 2018. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Joakim Aadland Festivalsjef, Regnbuedagene i Bergen

Birger Berge Leiar av Fri Vestland

I eit innlegg i BT 17. juni uttrykker Terje Rennesvik eit ønskje om at Pride i større grad må synleggjere den «vanlege skeive». Vi som arrangerer Pride meiner at Pride har si viktigaste rolle i å syne fram mangfaldet i samfunnet og bidreg til å bryte opp skapdører.

Pride syner oss at menneske kjem i ulike storleikar og fasongar, har ulike kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet og har ulike måtar å leve og vera på.

Under årets Regnbuedager blei det arrangert 55 ulike arrangement. Programmet inneheldt skeive filmar på Bergen Kino, førestilling på Den Nationale Scene, konsertar på USF Verftet og ei rad debattar, samtalar og show. Festivalen vår ønskjer å legge til rette for debatt og samtalar som bidreg til kunnskapsheving.

Samstundes skapar vi ein arena kor skeive kan få eit pusterom frå ein normativ kvardag, vere saman og oppleve kultur som ein kan kjenne seg igjen i. For mange av oss kan den kulturen vere drag, og for andre kan det vere bingo.

For oss er det viktig å kunne tilby begge deler og lage arenaer kor de fleste kan føle seg heime. For mange er Pride staden der dei møter den skeive familien sin; andre som føler og er, som dei sjølve.

Birger Berge er leiar av Fri Vestland og Joakim Aadland er festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / Jannica Luoto (arkiv)

«Det å vera homo handlar om retten til kjærleik, ikkje om retten til å råkline i full offentlegheit», skriv Rennesvik. All den tid mange skeive ikkje vågar å stå fram og vise kven dei er, syner det at Pride er viktig.

Difor stiller vi oss undrande til Rennesvik sin konklusjon om at fokuset på dei «ekstreme» innslaga i arrangementet vil føre til at «den auka motstanden vi ser mot oss skeive i dag, berre vil bli enda sterkare».

«Dei mest synlege av oss har ofte tatt den hardaste kampen», skriv innsendarane. Her opptrer Sondre Tarud aka Salty på opninga av årets Regnbuedager. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Vi meiner heller at vi treng meir synlegheit og merksemd for alle dei som deltek på Pride og samlar seg under regnbogeflagget. Historia syner oss at det er svært viktig for å minne offentlegheita om at vi finst og at rettane våre er viktige.

Dei mest synlege av oss har ofte tatt den hardaste kampen, og den skeive rettigheitskampen hadde ikkje kome særleg langt dersom vi bad folk om å dempe seg eller unngå å råkline i offentlegheita.

Dersom ein ønskjer sitt uttrykk representert på Pride, bør ein ikkje be andre om å dempe seg, men heller delta sjølv og feire eige uttrykk og identitet.