Senterpartiet støttar ikkje Human Rights Service

Kjersti Toppe og Senterpartiet er einig med leiaren i Bergens Tidende i at HRS ikkje fortener statsstøtte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Bergens Tidende sin leiar 10. desember treng ein korreksjon. Det er ikkje rett at Senterpartiet er ein garantist for at Human Rights Service (HRS) skal få statsstøtte. Tvert imot. Senterpartiet fjernar støtta til HRS. Det var regjeringa med H, KrF og V som hadde dette i sitt forslag til statsbudsjett. Frp forhandla sjølvsagt ikkje dette vekk.

Senterpartiet har ved Stortingets behandling av justisbudsjettet fremma følgjande merknad: «Komiteens medlemmer frå Senterpartiet foreslår å styrke kap. 440 post 70, medrekna Rosa kompetanse justis, med fem millionar kroner, i tillegg omdisponeres 1,8 millioner kroner frå Human Rights Service (kap. 400 post 70).»

Senterpartiet si stortingsgruppe er dermed klar. Vi er einig med leiaren i Bergens Tidende. HRS fortener ikkje statsstøtte.