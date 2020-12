Er virkelig åpne peiser skadelige i hele Bergen?

Fra vår lille fjellhylle i Salhusfjellet kan jeg ikke forstå at peisen vår er til skade.

Har bystyret lov til å tre nedover hodet på mange tusen borgere et forbud mot å bruke sine åpne peiser, spør Einar Wilhelm Sundt. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Einar Wilhelm Sundt Mjølkeråen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I pandemiens tid har avisene, også BT, brukt flere spaltemetre til diskusjoner om lovligheten av å innskrenke befolkningens handlefrihet angående samvær og mange andre aktiviteter.

Blant annet har enkelte jussprofessorer hatt forskjellig syn på dette, og de har latt sine meninger høre i det offentlige rom. For mange av oss andre har ikke disse diskusjonene vært av noen stor interesse, fordi vi har forstått at smittespredningen måtte ned hurtigst mulig. Men la gå med det, fagfolk må gjerne grave seg inn i materien for sin egen del.

Akkurat nå hadde det vært mer interessant å få professorenes synspunkter på om bystyret i Bergen virkelig hadde lov til å tre nedover hodet på mange tusen borgere et forbud mot å bruke sine åpne peiser.

Peiser som kun vil gi luftplager for enkelte deler av byen, for eksempel strøket ved Danmarks plass. Dette problemet kunne lettvint løses ved å forby åpne peiser for enkelte av kommunens postnummer.

Les også Peisentusiast: «Fyr i vei med god samvittighet»

Jeg snakker om åpne peiser, som oftest brukes under koselige peiskvelder i høst- og vintermørket. Ingen med erfaring med en åpen peis vil finne på å tro at en slik peis kan brukes til oppvarming over tid, bortsett fra ved en strømstans.

Forbruket av ved til åpne peiser er derfor beskjedent og neppe til skade for miljøet. Og slettes ikke i Bergen, hvor regn og vind hersker. Skal tro om en lignende begrensning er bestemt andre steder i landet med lignende naturforhold?

Jevnfør også artikkel i BT for noen uker siden om at institusjoner som forsker på luftkvalitet er tvilende til hele effekten av ombyggingene i Bergen, unntatt for enkelte områder. Ved er også et biobrennstoff hvor karbonet går videre i sitt kretsløp etter forbrenningen.

Firmaer som selger ovner og peiser oppgir i dag at ombyggingen av en åpen peis vil koste rundt 35.000 kroner. For noen huseiere vil dette ikke være noe problem, andre har ikke sett seg råd til det. Tilskuddet på 5000 kroner vil neppe være utslagsgivende for de siste.

Åpne peiser brukes under koselige peiskvelder i høst- og vintermørket, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Resultatet av det unyanserte vedtaket til Bergen bystyre er at Bergen har utbetalt en betydelig sum til unødvendige ombygginger og påført innbyggerne store kostnader eller forhindrer bruk av deres peis. For begge kategoriene, de som har fått peisen ombygget, og de som ikke ser seg råd til det, er resultatet at peiskosen er blitt redusert. Enten er flammene gjemt bak begrensende vinduer, eller så er peisen kald og svart, fordi den er ulovlig å bruke.

Kjære jussprofessorer, er det virkelig lovlig å gjøre et slikt unødvendig vedtak, uansett hvor i Bergen peisen er plassert? Fra vår lille fjellhylle i Salhusfjellet kan jeg ikke forstå at peisen vår er til skade. Og heller ikke tusenvis av andre.

Så til dere, ikke fullt så kjære bystyrerepresentanter: Vil dere rette opp denne fadesen, snarest? Fremdeles er det mange tusen hjem med sine åpne peiser som enda ikke er ombygget eller plombert. Vil dere virkelig fortsette denne galskapen.

Betyr ikke borgernes respekt noe for politikere flest? Jeg bare spør.