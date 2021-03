Hjelp – det er russetid!

I år har vi en unik mulighet til å ta et oppgjør med de dårlige sidene av russetiden.

Vi må stå opp mot ukulturen som gjør russefeiringen til en uhyggelig tid for så mange, skriver Sunniva Andresdottir Vik.

Sunniva Andresdottir Vik

I år er jeg russ, og korona gjør at fokuset på russetiden er større enn noensinne. Vi snakker mye om å utsette russetiden og gjøre den mest mulig korona-vennlig. Noe som er like viktig å snakke om, er hvordan vi kan jobbe for å ha en trygg og inkluderende russetid fri for seksuell trakassering og overgrep.

Russetiden skal være en feiring der alle har det bra – ikke en tid for sexisme. Likevel er det mye som tyder på at dette ikke er realiteten.

Hvert år kommer nyhetsoppslag om russebusser som krever mål av vekt eller BH-størrelse for å få være med å rulle, og en undersøkelse fra 2019 viste at hver sjette russejente opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet.

Russeknuter som oppfordrer til sex, russesanger med sexistisk budskap og et generelt overdrevent fokus på kropp og sex er alle ting som bidrar til å gjøre feiringen uhyggelig for mange.

Sunniva Andresdottir Vik er 18 år og titulerer seg selv «feministruss». Foto: Privat

Jeg ønsker meg en russetid fri for disse tingene, der ingen presses til å gjøre noe de ikke er komfortable med og der ingen trenger å være redd for seksuell trakassering. Det er ingen motsetning mellom å kose seg i russetiden, og samtidig passe på at man ikke tråkker over andres grenser.

Samtykke er nøkkelen, og bare ja betyr ja. Jeg ønsker meg en russetid der alle føler

seg trygge. Burde ikke dette være en selvfølge?

Vi som er russ, har ansvar og makt til å forme vår egen russetid. Vi må stå opp mot ukulturen som gjør russefeiringen til en uhyggelig tid for så mange; ukulturen som normaliserer sexisme og seksuell trakassering.

Kampanjen «Feministruss» tar et oppgjør med ukulturen. Dette er en kampanje for en trygg og inkluderende russetid.

Jeg, som mange andre, gleder meg til russetiden. For å få til en endring, må vi stå sammen. Å være feministruss er en måte å få til en endring på. En kampanje – av russ, for russ.

Alle skal være trygge i russetiden uavhengig av kjønn, legning eller etnisitet. Vi må ha nulltoleranse for ekskluderende holdninger, sexisme og diskriminering. Russetiden skjer én gang – la oss gjøre det skikkelig!

I år er vi i en unik situasjon. Koronapandemien har store effekter på samfunnet og vil gjøre at denne russetiden blir annerledes. Derfor har vi en spesiell mulighet til å ta et oppgjør med den dårlige kulturen og endre russetiden for alltid – til noe bedre, noe vi kan være stolte av.

Vi vil huske russetiden for livet, men ikke fordi russetiden var ubehagelig. Vi vil huske den fordi den var gøy, for alle.