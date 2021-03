Unge rammes hardt av tiltakene – ikke av pandemien!

Barn og unge har et lavt smittetrykk og blir sjelden syke.

Iver Mysterud, Halvor Næss og Dag Bratlid argumenterer for å lette på tiltakene, særlig for barn og unge.

Dag Bratlid Professor emeritus fra NTNU, barnelege

Iver Mysterud Dr.philos. i biologi, fagredaktør i Helsemagasinet

Halvor Næss Overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen

Våre helsemyndigheter prøver å balansere pandemiens utfordringer mot konsekvensene av smitteverntiltakene. Mens bedrifter og arbeidstakere i stor grad kompenseres økonomisk for de negative konsekvensene, er barn, ungdom og studenter de som er hardest rammet av tiltakene. Det er nå på høy tid med en ny strategi mot pandemien for å få barn, ungdom og studenter tilbake i normale liv.

Helsemyndighetene betrakter alle som tester positivt for koronavirus med PCR-test, som syke. Denne testen viser ikke om viruset er intakt eller om det bare er rester av virus, og den sier dermed ikke noe om vedkommende er syk eller smittefarlig.

Andelen positive tester med PCR-teknikk har gjennom pandemien hovedsakelig variert fra én til to prosent. Det hevdes ofte at smitten er høy hos barn og unge. I aldersgruppen 0–39 år var imidlertid hyppigheten av positive tester i uke 6 og 7 henholdsvis 1,89 og 2,17 prosent, ikke vesentlig forskjellig fra aldersklassen 40–59 år, med 1,66 og 1,68 prosent positive tester.

Dette tilsvarer ett barn/ungdom/student på hver trikk eller buss. Risikoen for at et friskt barn eller ungdom skal treffe en «smittet» ungdom i vanlige sosiale sammenhenger, er derfor liten.

Barn, unge og studenter er i dagliglivet stort sett sammen med sine jevnalderende. De representerer derfor heller ikke noen stor smittefare overfor resten av samfunnet, spesielt ikke de eldre.

Bare vel halvparten av de som tester positivt for covid-19, har hatt symptomer på sykdom. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Dessuten er ikke alle som tester positivt, syke. Gjennom hele pandemien frem til 21. februar har bare vel halvparten (55,2 prosent) av dem som er testet, hatt symptomer på sykdom, og i vinter var andelen synkende.

Frem til 21. februar var 2667 pasienter behandlet på sykehus. I aldersgruppen 0–9 år var det 18 pasienter, i aldersgruppen 10–19 år 34 og i alderen 20–29 år 108.

Av de 601 pasienter som ble behandlet i intensivavdeling, var bare syv i alderen 0–19 år og seks i alderen 20–29 år. Det hadde da dødd 620 pasienter av covid-19, men ingen barn og unge.

FHIs tall viser derfor at barn og unge med covid-19 sjelden blir alvorlig syke, og de dør heller ikke!

Politikere, helsebyråkrater og mediene snakker ofte om hvor hardt denne pandemien har rammet befolkningen. Barn og unge har ikke blitt hardt rammet av pandemien, de har blitt hardt rammet av smitteverntiltakene.

Stengte skoler og universiteter bidrar til økning i psykiske problemer hos barn og unge. På bildet et tomt klasserom på Landås skole. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Psykologforeningen har informert om en dramatisk økning i alvorlige psykiske problemer hos barn og unge, og mange studenter sliter med de utdanningsmessige, sosiale og helsemessige konsekvensene av stengte universiteter og fravær av normal kontakt med lærere og studenter. Smitteverntiltakene bør derfor snarest innrettes slik at ikke flere generasjoner går glipp av viktige år i livet.

Mye tyder på at covid-19 nå har blitt en endemisk sykdom, som influensa og forkjølelse. Når en sykdom er endemisk, er den til stede i befolkningen til enhver tid, men veksler i styrke, slik erfaringen så langt med covid-19 har vært.

Vi må lære oss å leve med dette, slik alle land har forholdt seg til influensa. Vi kan ikke sette inn drastiske tiltak som nedstengning av samfunnet så fort vi rammes av et nytt eller mutert virus.