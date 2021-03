Ja til mindre hets og mer fakta i transdebatten

Det er livsviktig å ikke spre udokumenterte anklager om transpersoner.

Byråd Katrine Nødtvedt svarer Kvinneaktivistene. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

I BT 13. mars spør to representanter fra Kvinneaktivistene om jeg syns det er greit å bidra til usynliggjøring av trakassering som kvinneaktivister utsettes for. Først og fremst lurer jeg på hva i mitt innlegg som kan tolkes å ha bidratt til dette. Men for å være tydelig: Jeg mener trakassering, trusler og vold er uakseptabelt uansett hvem de er rettet mot.

Det er ikke greit, syns jeg, å trakassere eller true sine meningsmotstandere. Kritikk basert på uenighet om sak er greit, trakassering er ikke.

Det er et generelt problem i dag at de som ytrer seg i samfunnsdebatter, blir utsatt for usaklige angrep i åpne kommentarfelt. Vi som er opptatt av hva som faktisk skal føres av politikk på et felt, må heve oss over dette nivået og diskutere basert på fakta og saklige argumenter. Derfor vil jeg svare på spørsmålene rettet til meg.

Jeg blir i innlegget bedt om å forklare hva jeg mente da jeg hevdet at jeg aldri har møtt en transaktivist som kjemper for å frata «oss cis-kvinner» rettigheter. Med cis-kvinner mener jeg kvinner som identifiserer seg som det samme kjønnet de ble tildelt ved fødsel. Til motsetning fra ordet trans, som på latin betyr «på den andre siden», betyr cis på latin «på denne siden av».

Cis-kvinner er et begrep som derfor brukes om kvinner som har en kjønnsidentitet «på denne siden av»/»på den samme siden som» kjønnet de ble tildelt ved fødsel. Begrepet transkvinner henviser til kvinner som har en kjønnsidentitet «på den andre siden av» kjønnet de ble tildelt ved fødsel.

Som mangfold- og likestillingsbyråd har jeg møtt mange transaktiviser, men aldri noen som kjemper for å frata kvinner rettigheter, skriver Nødtvedt. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Til det andre poenget i påstanden min, nemlig at jeg aldri har møtt en transaktivist som kjemper for å frata cis-kvinner rettigheter, så kan jeg gjerne utdype dette også. Som mangfold- og likestillingsbyråd har jeg møtt ulike representanter for organisasjoner som jobber for transpersoners rettigheter.

Problemstillingene disse organisasjonene tar opp overfor meg, handler for eksempel om transpersoner som ikke tør å stå frem i sitt sosiale miljø fordi de er redd for reaksjonene. Eller om transpersoner som ikke tør å benytte offentlige toaletter, eller om hvordan vi kan sikre at transpersoner får helsetjenestene de har krav på etter gjeldende lov.

Jeg opplever ikke at verken kvinners rettigheter generelt eller cis-kvinners rettigheter spesielt står under noe press fra de organisasjonene som faktisk tar mål av seg å fronte transpersoners sak.

Mine erfaringer står derfor sterkt i motsetning til påstanden fra Kvinneaktivistene, om at «Kjønnsidentitetsideologi innført i lovverk, undervisningssektor, helsesektor, på kulturfeltet og i idretten går på bekostning av kvinners lovfestede rettigheter.» Jeg kjenner virkelig ikke til eksempler på dette. Denne påstanden er egnet til å skape bekymring hos dem som bryr seg om kvinners rettigheter, og jeg mener derfor det er svært uheldig at den ikke forklares, begrunnes og dokumenteres.

Transpersoner er en sårbar minoritet som det er livsviktig å ikke spre udokumenterte anklager om.