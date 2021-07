Det er på tide vi ansatte også hever stemmen

Det er aldri for sent å snu, behold helsestasjonene i folks nærmiljø!

Forslaget om å slå sammen 16 helsestasjoner til fire Familiens hus har fått stor motstand. Nå ønsker byråd Linn Katrin Pilskog (Ap) å bremse samlokaliseringen. Foto: Alice Bratshaug

Idun Eiane Helsesykepleier, Oasen helsestasjon, Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

Jeg er glad for at politikerne og byråkratene nå tar en fot i bakken og ser at dagens plan med fire helsestasjoner i Norges nest største by ikke er noen god idé.

Jeg har lest «Bergens barn, byens fremtid», den politisk vedtatte planen som det har blitt henvist til når vi ansatte har protestert mot samlokalisering av helsestasjonene. Og der står det faktisk ingenting om verken Familiens hus eller samlokalisering.

Ifølge planen skal brukermedvirkning og hvilke behov brukerne opplever å ha, være en viktig del av kommunens videreutvikling av tjenestene til barn og unge.

Ut fra det vi er orientert om internt om prosessen med samlokalisering, så er jeg usikker på om brukermedvirkningen har gitt god nok lokalkunnskap eller kunnskap om hvilke logistikkutfordringer en samlokalisering vil føre til for familiene. Ansatte og tillitsvalgte opplever seg heller ikke hørt.

Det er derfor flott at Linn Katrin Pilskog, byråd for arbeid, sosial og bolig, i BT 29. juni sier at politikerne skal lytte til de kraftige tilbakemeldingene som er kommet, og at hun 6. juli følger opp med at det skal løftes opp i bystyret til høsten, og at ingen helsestasjoner skal legges ned før det.

Idun Eiane er helsesykepleier ved Oasen helsestasjon og frykter at den foreslåtte samlingen av 16 helsestasjoner i fire Familiens hus vil påføre brukerne en unødvendig tøff barseltid. Foto: Privat

For 75–80 prosent av brukerne på helsestasjonen er det tilstrekkelig å følge det nasjonale helsestasjonsprogrammet. For mange av de resterende holder det med tettere oppfølging på helsestasjonen, eventuelt i et tverrfaglig samarbeid der.

I praksis betyr det at de aller fleste av byens barnefamilier nå skal miste sitt lavterskeltilbud på helsestasjonene, for at et fåtall av de mest hjelpetrengende skal ha «en dør inn». For det kan ikke kalles lavterskeltilbud lenger, når man må bruke en hel dag på å komme seg på helsestasjonen.

Nesten alle norske barn følger det nasjonale helsestasjonsprogrammet. Jeg frykter at dette tallet kommer til å synke i Bergen kommune hvis de lokale helsestasjonene legges ned. Mange vil måtte ta tre busser for å komme seg på helsestasjonen, hver vei.

Fakta Dette er Familiens hus: Bergen kommune er i ferd med å etablere Familiens hus i fire byområder. Her skal helsestasjon, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen, barnevernstjenesten og ergo- og fysioterapitjenesten samles på ett sted. I Bergen nord, som omfatter Arna og Åsane, kommer Familiens hus i Åsamyrane på Nyborg. Arna er i en særstilling, for både Indre og Ytre Arna beholder et lokalt tilbud om helsestasjon.



I sentrum, som omfatter Bergenhus og Årstad, er det ikke konkludert hvor Familiens hus vil bli på nåværende tidspunkt, men det pågår en prosess om leieavtale i Møllendalsveien.



I Bergen vest, som omfatter Fyllingsdalen og Laksevåg, kommer Familiens hus i Oasen kjøpesenter.



I Bergen sør, som omfatter Fana og Ytrebygda, leter kommunen fortsatt etter lokaler. Les mer

Med en nyfødt baby er det svært mye som kan gå galt under en sånn logistikk. Nå blir de avhengige av at alle tre bussene er presise og har plass til barnevogn. Så har vi dem som har tatt keisersnitt og ikke skal løfte, de som har fødselsdepresjon, de med premature nyfødte, tvillinger eller tette søsken. Med bil, buss eller sykkel – avstanden vil for mange bli for stor.

Jeg frykter at vi påfører brukerne en unødvendig tøff barseltid, og at flere familier vil trenge tiltak ut over det vanlige helsestasjonsprogrammet. Alt dette vil selvfølgelig også føre til merarbeid for oss som jobber der.

Tanken bak Familiens hus er ikke dum. Men noen av hovedprinsippene er «lett tilgjengelig», «helhetlig» og «nærmiljøforankring». Bergen kommunes Familiens hus blir, sånn som de er planlagt i dag, verken lett tilgjengelige eller forankret i nærmiljøet.

Vi «på gulvet» har enda ikke gitt opp kampen. Og takket være modige brukere som sier ifra, har vi nå fått ny giv. Hvis det ender opp med fire store helsestasjoner, kommer vi til å følge med argusøyne på om vi klarer å ha et like godt tilbud i Familiens hus som nå, og det ønsker vi at dere brukere skal hjelpe oss med.

Vi skal fortsatt følge det nasjonale helsestasjonsprogrammet, men må gjerne jobbe på andre måter enn i dag. Helt hvordan det skal løses med dagens bemanning vites ikke, men avdelingslederne våre har allerede meldt oppover at dette vil kreve økte ressurser. Så tvil ikke – vi er fortsatt på lag med dere!