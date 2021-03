Vestland ble ikke utelukket på grunn av kraftmangel

Det var en totalvurdering som gjorde at andre kandidater ble vurdert som enda bedre egnet til batterifabrikk.

Anders Hegna Hærland Direktør for forretningsutvikling i Equinor

Lyseparken i Bjørnafjorden kommune er et av prosjektene i Vestland som tapte kampen om en ny batterifabrikk Illustrasjon: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE

Partnerne Panasonic, Hydro og Equinor jobber sammen for å vurdere mulighetene for å bygge en storskala batterifabrikk i Norge. Nylig ble første evalueringsfase av mulige tomter sluttført. Etter å ha vurdert mer enn 100 tomteforslag fra hele landet, sitter prosjektet nå igjen med rundt 20 som skal vurderes ytterligere.

Bergens Tidende skriver på lederplass 19. mars at alt tyder på at kraftmangel ødela for enkelte av forslagene fra Vestland.

Det er behov for investeringer i kraftinfrastrukturen på Vestlandet, men det er ikke riktig at tomteforslagene i Vestland ble lagt til side på grunn av kraft. Konkurransen var tøff, og andre mulige tomter ble samlet sett vurdert som bedre egnet.

Det er fageksperter fra de tre selskapene som har vurdert de ulike tomteforslagene, basert på kriterier vi gjorde kjent gjennom invitasjonen til å foreslå tomter. Vi har tatt for oss hvert av kriteriene og vurdert det innsendte materialet opp mot disse. Til slutt ble det foretatt en samlet vurdering av hver tomt.

I Bergen ligger batterifabrikken til Corvus Energy. Men den planlagte nye fabrikken er av en helt annen størrelse. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Forslagene fra Vestland er som landet for øvrig, de har mange gode kvaliteter for næringsutvikling. Men en storskala batterifabrikk stiller helt spesielle krav. For eksempel ønsker vi oss en tomt som gir mulighet til å bygge Norges største industribygg. Forslagene som tilbyr denne muligheten, har fått den beste vurderingen på dette punktet.

Slik fortsetter det; på logistikk, potensialet for bemanning, kraft, vann og så videre. I vår vurdering av krafttilgang har vi blant annet sett på kostnader og tidsløp for tilknytning til tilstrekkelig nettkapasitet. Også her er det store variasjoner mellom tomteforslagene, inkludert dem fra Vestland.

Men ingen av disse forslagene ble ekskludert på grunn av kraft. Det var en totalvurdering som gjorde at andre kandidater ble vurdert som enda bedre egnet til akkurat dette formålet.

Det er fortsatt mye som gjenstår før man kan konkludere på om det vil være mulig å realisere en bærekraftig og kostnadseffektiv storskala batterifabrikk i Norge. Det må være et markedsgrunnlag i Europa, og rammebetingelsene må være slik at det er like gunstig å etablere en fabrikk i Norge som i andre deler av Europa.

Prosjektgruppen vil jobbe videre med å utrede markedsmulighetene, nasjonale rammebetingelser i Norge og de gjenværende tomteforslagene. Alt må være på plass før man kan ta en endelig beslutning om etablering.