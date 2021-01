Indre Laksevåg mangler fortsatt noe viktig

Du nesten kvepper hvis du ser noe som beveger seg.

Vakkert, men øde, i Laksevåg sentrum på julaften. Foto: Tuva Åserud

Eli B. Storvik Laksevåg

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

At Laksevåg er et godt sted å bo, vet alle vi som bor her.

Ved ekteskapsinngåelsen med Bergen i 1972 var Laksevåg blant de best drevne av de sammenslåtte kommunene og, sitat: «fikk mye skryt for å være den kommunen med mest orden i papirene».

Skryt i begynnelsen, deretter taushet og – med medgiften oppbrukt – glemsel. Eller iallfall forsømmelse, spesielt av indre Laksevåg; etter hvert som Laksevågs ytre deler utviklet seg, ble kommunale og andre tjenester flyttet dit.

All aktivitet på Fergebryggen og i Laksevåg sentrum for øvrig forsvant gradvis, men uavvendelig, etter at Laksevågsfergen ble nedlagt.

Før det hadde vi et yrende folkeliv på Fergebryggen, men etter hvert ble Laksevåg sentrum en skygge av seg selv, med frafall av det meste: Arbeidsplasser, bank, begravelsesbyrå, butikker, bussholdeplasser, skoler. I 2004 ble også biblioteket, etablert i 1884, besluttet nedlagt. Det vi fikk i bytte, var opptil flere problem-institusjoner.

Eli B. Storvik er en stolt Laksevåg-beboer, men savner fortsatt én ting i indre Laksevåg. Foto: Privat

Men så begynte ting å skje. Etter flere tiår som «bakevje» satte Bergen kommune i gang områdesatsingen, hvor neglisjerte bydeler skulle pusses og pleies. Laksevåg begynte å bli synlig på det kommunale kartet igjen.

Denne satsingen har vært utslagsgivende for mye nytt som er kommet til, eller eksisterende som er oppgradert.

For eksempel:

Håsteinarparken, med Damsgårdselven som er åpnet igjen. Laksevåg Museum med inne- og utedel. Nye lekeplasser. Pub og restaurant på Fergebryggen. Samlingslokale på Gnisten, Fysak, og nå endelig: Nytt bibliotek i det gamle Kommunehuset.

Laksevåg sentrum hadde en gang et yrende folkeliv. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Men et yrende folkeliv i Laksevåg sentrum, som før, har vi ikke. Hva mangler? Folk. Du nesten kvepper hvis du spaserer der og ser noe som beveger seg. Og korona-tiden gjør det ikke bedre.

De av oss med såpass fartstid at vi husker Laksevåg sentrum fra tider med liv og røre, håper at dagens unge, og kommende generasjoner, også skal få oppleve et Laksevåg sentrum med yrende liv, og for all fremtid synes at Laksevåg er et fint sted å bo.