Kommunen må engasjere seg for et offentlig Clementsgaard

Kampen for eiendommens fremtid er ikke over.

Murvillaen på Kronstadhøyden er tegnet av Ole Landmark. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Ivar Jørdre, Egil Tonning, Thorleif Berthelsen Rødt Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter at den ærverdige villaen Clementsgaard på Kronstad ble lagt ut for tvangssalg i 2019, er den nå solgt til en privat eier for 25 millioner kroner. Dette er betydelig mindre enn den opprinnelige salgssummen på 37 millioner kroner.

I forbindelse med at eiendommen skulle selges, valgte lokale beboere i 2019 å samle underskrifter til et innbyggerforslag for at kommunen skulle bidra til kulturhus.

Dessverre stemte et flertall i bystyret ned forslaget med følgende innstilling: «Bystyret finner det ikke hensiktsmessig å realisere innbyggerforslaget «Kulturhus på Clementsgaard» på det nåværende tidspunkt.»

Det var kun Rødt som støttet innbyggerforslaget den gang. Men kampen for eiendommens fremtid er ikke over.

Eiendommen ligger på toppen av Kronstadhøyden, omringet av en hage og med Kronstad Hovedgård like ved. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

På grunn av koronasituasjonen er det vanskelig å finne leietakere for den nye huseieren, og Rødt Bergen frykter at eier vil prøve å få omregulert eiendommen fra næring til bolig.

Det er mange pengesterke bergensere som nok ville hatt Clementsgaard som luksusbolig. En slik mulig prosess for bruksendring må unngås, for eksempel ved at kommunen blir leietaker for kulturell aktivitet eller kjøper bygget. Situasjonen i utleiemarkedet kan føre til at prisen synker mer enn de 12 millionene den allerede har gjort.

Vi mener kommunen må se verdien av offentlig bruk av Clementsgaard og den flotte parken rundt, som ligger tett til unike Kronstad Hovedgård.

Det er ikke for seint å engasjere seg, men det krever at kommunen nå kommer på offensiven og kontakter den nye eieren. Alternativet til at kommunen blir presset til å omregulere til boligformål, er at man selv gir rom for ønskene fra alle dem som skrev under på innbyggerforslaget om kulturhus.

Blant de over 300 lokale underskrivere er det mange gode ideer dersom kommunen trenger ideer og inspirasjon.