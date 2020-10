Tenn et lys for fremtiden!

Før klimasøksmålet tenner vi lys for miljøet og håp om endring.

Mandag 3. november blir det symbolsk lysmarkering på Torgallmenningen og andre steder i Norge. Her fra fjorårets markering i Oslo. Foto: Terje Pedersen (arkiv)

Ada Amilia Skjensvold Nestleder i Hordaland Natur og Ungdom

Julia Winslow Greenpeace Bergen

Gabriel Fliflet Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Janet Wiberg Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn

Den 4. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Høyesterett, der Greenpeace og Natur og Ungdom, støttet av Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon, saksøker staten for oljeboring i Arktis.

Dagen før, mandag 3. november, blir det en symbolsk lysmarkering over hele landet. Nøyaktig klokken 18.14 tenner vi hodelykter og bruker lyset fra mobilen – for å markere at slaget står om Grunnloven og paragraf 112, som skal sikre retten til et levelig miljø, nå og i fremtiden:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Gabriel Fliflet og de øvrige innsenderne inviterer til markering i forkant av ankesaken i klimasøksmålet. Foto: Vegar Valde (arkiv)

For første gang blir denne paragrafen prøvd for Høyesterett. Når det politiske flertall ikke tar innover seg alvoret, men fortsetter med oljeleting som om ingenting har skjedd, i de mest sårbare områdene av Arktis, uten å ville se at dette også vil forverre globale klimaendringer, – da må noen andre sette grenser for dem. Vi har tillit til at Høyesterett har mot til å treffe en riktig avgjørelse.

I Bergen samles vi på Torgallmenningen, i betryggende smittevernavstand til hverandre, og tenner lys av tre grunner:

1. For RETTEN til et levelig miljø.

2. For OPPLYSNING og en kunnskapsbasert energipolitikk.

3. For HÅP om endring og besinnelse.

Den siste klimarapporten til FN viser at vi har dårlig tid. Parisavtalen er i fare. Nå står vi sammen og krever at våre politiske ledere gis oss det fornyede håpet vi trenger, gjennom vilje og evne til å ta de krevende grep som trengs.

Sammen kan vi skape et bærekraftig, trygt og rettferdig samfunn for alle!