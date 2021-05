Barn uten hjelm suser rundt

Ta en prat med barna deres. Forklar dem at det er en grunn til at det er aldersgrense på elsparkesyklene.

«Jeg ser daglig barn helt nede i elleveårsalderen som suser rundt på elsparkesykler», skriver innsenderen. Foto: Alberto Pezzali / AP

Lena Wangberg Johnsen Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elektriske sparkesykler har nylig gjort sitt inntog i Bergen. Det kommer stadig nye aktører, stadig flere merker å velge mellom for dem som ønsker å leie en sykkel for å effektivisere en kortere reise innenfor gitte soner.

Det er delte meninger om hvorvidt elsparkesyklene bør få bli eller om de bør forbys. Sikkerhet er et hyppig brukt argument for å forby elsparkesyklene, og et forståelig argument sådan.

Det er ingen lovpålagt aldersgrense for bruk, men de fleste aktørene som leier ut har satt en grense på 18 år. Foto: Bård Bøe (arkiv)

I skrivende stund er det fire dager siden en kvinne ble påkjørt av en elsparkesykkel i Sandviken og fraktet til sykehus i delvis bevisst tilstand. Det var i dette tilfellet to mindreårige som sto bak påkjørselen.

Les også Elizabeth (66) ble påkjørt av elsparkesykkel: – Tenk om det hadde vært et lite barn som ble truffet

Det er ifølge Statens vegvesen ingen lovpålagt aldersgrense for bruk av elektriske sparkesykler, men en rask sjekk i appene til aktører som Voi, Ryde, Bird, Tier og Bolt bekrefter at de har satt 18-årsgrense på sine sykler.

Til tross for dette ser jeg daglig barn helt nede i elleveårsalderen som suser rundt på elsparkesykler; jeg ser det i byen, jeg ser det på vei til butikken, jeg ser det på vei hjem fra jobb, jeg ser det fra verandaen min.

Senest for tjue minutter siden var jeg vitne til at en hund som var på tur med eieren sin, nesten ble meid ned av to barn som kom i full fart rundt en sving med dårlig sikt; én var på en Voi-sykkel, én på en Bolt-sykkel. Begge disse aktørene har 18-årsgrense.

Foreldre har et ansvar for å fortelle sine egne barn om farene ved bruk av elsparkesykler, mener innsenderen. Foto: Geir Olsen / NTB

Det er selvsagt ikke bare mindreårige som opptrer uforsiktig ved bruk av elsparkesykler, men denne gangen er det dem jeg ønsker å fokusere på. Så til foreldre som har mindreårige barn og spesielt når barna ikke engang har nådd tenåringsalder:

Ta en prat med barna deres. Forklar dem at det er en grunn til at det er aldersgrense på elsparkesyklene, at 20 km/t uten hjelm og uten beskyttende klær fort kan gå forferdelig galt om man er uoppmerksom eller forhaster seg i så lite som et sekund.