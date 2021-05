Takk og farvel til sosial boligbygging på Dokken

Vi må ta utgangspunkt i folks behov, ikke hva som til enhver tid er lønnsomt.

Slik ser et av forslagene til ny Dokken-bydel ut. Et aksjeselskap med krav om avkastning er en trussel mot byrådets egen visjon om «bolig for alle» på Dokken, mener Sofie Marhaug (Rødt). Foto: Asplan Viak

Sofie Marhaug 1.-kandidat for Rødt i Bergen

Jeg er glad for at BT vier oppmerksomhet til utbyggingen på Dokken på lederplass. Hvordan bystyret velger å forvalte byens kanskje aller mest verdifulle tomt, bør nemlig debatteres mye grundigere.

Som grunneier har dessuten kommunen en unik mulighet til å styre utviklingen på egne premisser. Da kan vi ta utgangspunkt i folks behov snarere enn hva som til enhver tid er mest lønnsomt.

Konklusjonen i lederartikkelen er likevel for enkel. Med vedtaket i bystyret forrige uke har politikerne skuslet fra seg en sjanse de kanskje aldri får igjen. Som byrådet selv skriver, skal et stort, kommunalt eid aksjeselskap organisere Dokken i flere mindre datterselskaper. Dermed blir det tilrettelagt for at ett eller flere datterselskaper, som disponerer deler av området, kan selges videre til private aktører.

Det vil være tilnærmet umulig for politikerne å overstyre aksjeselskapet. Et kommunalt eid AS vil i stedet bli styrt av det oppnevnte styret, som vil få omfattende fullmakter. I teorien kan så klart kommunen innkalle til en ekstraordinær generalforsamling og kaste styret dersom det gjør noe politikerne misliker. Dette er imidlertid svært usannsynlig.

Det er fullt mulig å organisere Dokken som et kommunalt foretak, mener Sofie Marhaug i Rødt. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

All erfaring tilsier at Bergen kommune selger seg ut eller ned i kommunale selskap, enten det dreier seg om Bergen tomteselskap AS eller Bergen Kino AS.

Andre steder finnes det eksempler på at store skandaler har funnet sted uten at kommunale eiere har grepet inn. I ettertid har kritikken vært knusende, men det hjelper ikke: Gjort er gjort! Milliardskandalen i Tromskraft AS er hårreisende i så måte.

Et annet problem med å organisere Dokken som et aksjeselskap, er kravet om å sikre økonomisk avkastning. I bystyredebatten sa Joakim Kyrre Myklebust (MDG) at avkastningen like gjerne kan dreie seg om én krone som 100 millioner. Det er ingen som i fullt alvor tror på livsløgnen om én krone avkastning. Kravet om avkastning er – om noe – en trussel mot byrådets egen visjon om «bolig for alle» på Dokken. Når pengene i kisten klinger, er det takk og farvel til den sosiale boligbyggingen.

Å organisere Dokken utviklingsselskap som et kommunalt foretak, eller gjennom andre former kommunal egenregi, er fullt mulig. Jeg påstår ikke at alternativene perfekte, men større grad av politisk styring vil gi kommunen råderett over hva som skal skje med Dokken. Da kan politikerne vanskeligere skylde på andre eller gjemme seg bak aksjeloven, hvis noe går galt.

Det er tragisk at kommunen ikke tar ansvar. Bergen fortjener politikere som holder ord om sosial boligbygging og demokratisk byutvikling. Det er en fattig trøst at Rødt om ti eller 20 år kan fortelle «hva var det vi sa».

Jeg foretrekker klokskap over etterpåklokskap. Derfor er det sørgelig at politikerne i Bergen ikke tar kontroll her og nå.