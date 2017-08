Som alminnelig velger blir man sett på nærmest som et barn.

Når man i disse dager er vitne til politiske debatter og valgkamputspill, føler man ofte at man som alminnelig velger blir sett på nærmest som et barn. Media bidrar i høy grad til at man sitter med denne følelsen. Det som hele tiden trekkes frem, er hvilket syn de ulike politiske partiene har i en rekke enkeltsaker, fra skattespørsmål til «verdier».

Avisene har daglig nye enkelttemaer, som de utfordrer de politiske partiene til å uttale seg om. Så kan vi velge hva vi synes. Som barn i en godtebutikk. Det er liksom valgløftene som skal avgjøre. I så måte minnes jeg med gru den forrige valgkampen og BTs egen serie «Kan du love?».

Ærlig talt: Hvor mange av oss orker egentlig å sette seg inn i, eller holde fast på de mange sakene og de ulike valgløftene? For å hjelpe oss har media gitt oss «valgomatene», som skal minne oss på hva vi egentlig foretrekker. Så får vi fasiten. Etterpå kan vi så kontrollere i hvilken grad partiene, eller regjeringen, har «oppfylt» sine løfter. Har de ikke det, er det politikerne som lyver. Dette til tross for at de aller fleste av oss inderlig godt vet at et politisk valgløfte ikke er noe annet enn et fromt ønske, som i praksis alltid modifiseres etter en rekke uforutsette forhold.

NRK gjorde nylig et stort nummer av at Solbergregjeringen etter fire år ikke kunne tallfeste hvor mange nye arbeidsplasser som var blitt skapt på grunn av skattelette for bedriftene. Jeg spør igjen: Tror media vi er dumme?

Det er mulig at det bare er jeg, en lite begavet matematiker, som ikke orker å forholde meg til politikk som om det er bokholderi. Mulig jeg er åndelig lat. Det kan faktisk godt være at yngre mennesker er mye flinkere i politisk tallknusing enn jeg. Men i så fall beklager jeg det faktisk. For da fratar de politikken en viktig samfunnsmessig dimensjon, nemlig kampen om ideer.

Etter min oppfatning er det ideen bak et politisk parti som avgjør valget for mange av oss. For meg personlig er det i alle fall slik, selv om det trolig ikke gjelder for de yngre velgerne, som er oppflasket i godtebutikken. For meg er det f.eks. revnende likegyldig hvor mange ulv Senterpartiet vil skyte, så lenge jeg vet at de kjemper for levende bygder og et levedyktig landbruk.

Hovedideen er jo god. Jeg forstår også at partiene på venstresiden kjemper for et solidarisk samfunn og vil dele godene, selv om jeg synes de forenkler til det helt absurde i skattedebatter med harselasen omkring «de rike nullskattyterne».

Slik kan man fortsette. Jeg er så gammel at jeg på sett og vis vet hvor jeg hører til. Jeg vet hvilken kultur jeg er oppvokst i, og hvilke politiske partier som deler mine verdier. Slik er det for en stor del for oss litt eldre velgere, tror jeg. Hvis det ikke var slik, og hvis det bare var enkeltsaker som avgjorde, så ville ikke de store politiske partiene ha så stabil oppslutning som de har.

Så kjære politikere, og fremfor alt mediefolk: Kan dere ikke spare oss for den utidige og anmassende terpingen på enkeltsaker?

Kan vi aller nådigst få be politikere snakke om ideene de tror på, og ikke om antallet ulv eller hvor mange dieselbiler de vil forby? Og endelig: Kan dere spare oss for avbrytelsene og konfrontasjonene? Dere bidrar etter min mening til det aller største politiske problemet: Den lave valgdeltakelsen blant ungdom.

Som gammel lærer vet jeg en god del om hvor stor innsikt elevene mine ville få, hvis jeg hele tiden skulle bruke klasserommet til en diskusjon mellom meg selv og mattelæreren om hvilket fag som var viktigst.