Fylkesmannen har sagt at han ynskjer å stå opp for matjorda. Snart får vi svaret på korvidt han fylgjer opp orda med handling!

Eg vil rosa fleirtalet i bystyret for einigheita om å freda matjorda i kommunen fram mot 2021. Einigheita kom i forbindelse med behandlingen av bybudsjettet. Dette er svært gode nyheiter. Einigheita kom i forbindelse med behandlingen av bybudsjettet.

Dette er svært gode nyheiter for jorda, matproduksjonen og bergensarane. Alt for mykje matjord i Noreg vert lagt under asfalt, på tross av at det er ein ressurs vi mennesker mildt sagt er livsavhengig av. Eg vil samtundes advara om at Bergen Kommune ikkje vil verta ein jordvernvinnar, all den tid vedtaket om nedbyggingen av 1000 dekar matjord i Liland-området fortsatt står.

Det var i behandlingen av kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE), den såkalte Liland-saken, kor eit fleirtal i Bergen bystyre beslutta å omregulera 1000 dekar matjord til bolig og industri. Kommunedelplanen ble vedteken i oktober. Saka vart i ettertid klaget inn til lovlighetskontroll. Bergen bystyre avviste klagen, og den ligg no til behandling hos Fylkesmannen i Hordaland. Hordaland Bondelag håper at Fylkesmannen vil bruke moglegheita til å behandle saken på nytt og avvisa planen om rasering av matjord.

