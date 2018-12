Vinjes kritikk byggjer på feilaktig grunnlag.

I BT 17. desember spør Lilly Vinje: «Driv UiB med U-hjelp?». I sitt tilsvar 18. desember, klårgjer Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, verdien av internasjonalisering for studentane.

Stipendiatutvalet ved Det psykologiske fakultet (UiB) stiller seg bak rektor sitt forsvar for internasjonalt samarbeid i forsking og utdanning. Men vi ynskjer å gripe fatt i eit moment i Vinje sitt innlegg som treng ytterlegare kommentarar.

Vi vil klare opp i ei grunnleggjande misforståing som Vinje bygger innlegget sitt på. Vinje synest å legge til grunn at stipendiatar som tek doktorgrad ved UiB er studentar som studerer. Faktum er at stipendiatar i Noreg er tilsette.

Å verte tilsett i ei stipendiatstilling inneber at ein går gjennom ein søknadsprosess, der ein mellom anna legg ved ein plan for eit sjølvstendig forskingsbidrag, altså eit doktorgradsprosjekt. Uavhengig av bakgrunn vert alle søkjarar til stipendiatstillingar vurderte opp mot strenge faglege kriterium for vitskapeleg kvalitet. Stipendiatar er såleis ikkje å rekne som studentar som søkjer seg inn via opptaksordningar.

Dette kategorimistaket gjer at storparten av kritikken som Vinje framfører, mellom anna av utvekslingsavtaler og opplevingar på studieopphald, ikkje har nokon samanheng med døma på avlagde doktorgradar ho nemner i byrjinga av innlegget sitt.

Doktorgradane Vinje kritiserer i sitt innlegg, bidreg med viktig forsking på sosiale tilhøve og helsespørsmål i høvesvis India, Etiopia, Ghana og Uganda. Som vitskapeleg tilsette trer stipendiatar inn i ein internasjonal forskarfellesskap med ansvar for å belyse og løyse globale utfordringar. UiB sin strategiplan (2016-22) understrekar at berekraftig utvikling krev forsking som går utover det å fremje nasjonale interesser eller som har umiddelbar nytteverdi.

Som stipendiatar ved UiB set vi stor pris på å vere tilsette ved eit universitet som er i posisjon til å tiltrekkje seg svært gode forskarar frå ulike delar av verda.