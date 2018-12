DEBATT: Vi kan ende opp med at bare de rikeste i samfunnet får muligheten til å studere.

I et av verdens rikeste land har gratis utdanning vært en selvfølge i flere tiår. Derfor synes vi det er forkastelig at Bergen Unge Høyres Fredrik Mohn vil at studenter skal betale for høyere utdanning, ved å innføre en studieavgift (BT 14. desember).

Privat

Privat

Med innlegget til Mohn viser Unge Høyre nok en gang sitt sanne ansikt. De vil heller gi skattekutt til Norges rikeste, og la resten av befolkningen ta regningen for at Norge skal driftes på en god måte. Dette er en urettferdig politikk som vil ramme en av de svakeste gruppene i samfunnet, nemlig studentene som hver dag sliter med å få endene til å møtes. Det vil skape større sosiale forskjeller i Norge.

Selv om studenter i dag får penger fra Lånekassen, får mange for lite til at økonomien går rundt. Derfor er det ironisk at Mohn i tillegg ønsker å innføre en studieavgift for studentene, som bare vil gjøre det vanskeligere økonomisk for flere studenter. I verste fall kan det føre til at færre begynner å studere, i frykt for sin økonomiske situasjon. Det er heller ikke sikkert at en studieavgift vil gi mindre frafall.

Hvis høyere utdanning skal koste penger, kan vi ende opp med at bare de rikeste i samfunnet får muligheten til å studere. Det er feil retning å gå. Norge ble etter Andre verdenskrig bygget på prinsippet om at uansett hvilken størrelse man har på lommeboken, skal man ha like muligheter til å ta høyere utdanning. Dette prinsippet ønsker AUF å verne.