DEBATT: Det planlagte ekteskapet mellom Hordaland og Sogn og Fjordane til regionen Vestland bør nå avsluttes for godt.

Da hindrer man at partene går inn i en evig ekteskapskrangel med null samarbeidsvilje og forståelse for hverandres synspunkter.

Hordaland er mildt sagt forbannet over at Sogn og Fjordane vil gi bort sine kraftmilliarder til kommunene i fylket før ekteskapet. Når så Høyre, Ap og KrF i Hordaland sier at de hadde sagt nei til ekteskapet hvis de hadde visst om dette på forhånd, og når fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kaarbø (KrF) uttaler at Sogn og Fjordane ikke må bli overrasket om det kommer en motreaksjon, er vel det bevis på at klimaet for konstruktivt samarbeide og fortsatte ekteskapsforhandlinger med håp om et lykkelig harmonisk ekteskap er lik null.

Man bør derfor avslutte forhandlingene for godt, og gi region Vestland en verdig begravelse. Det er den eneste fornuftige løsningen.