Studentene trenger mer aktive læringsformer, ikke å sitte passivt og høre på foreleseren.

Jan Ubøe, professor ved NHH, diskuterer i BT 16. januar om den tradisjonelle forelesningen har gått ut på dato. Jeg vil si meg enig, men også strekke det så langt som å spørre om den noen gang var holdbar.

Ubøe løfter et viktig moment når han sier at en god underviser er den som legger til rette for størst læringseffekt for studentene. Det er dette god undervisning burde handle om. For flertallet blant studenter vil selv en «god» forelesning gjøre at man sitter igjen med svært lite i etterkant. En stor del av løsningen er studentaktive læringsformer, også kjent som alternative undervisningsformer.

Som underviser bør man tenke som general Ruben Cubero i den amerikanske luftforsvarsskolen: «Når du går inn i et klasserom, still deg selv dette spørsmålet: Hvis det var ingen studenter i rommet, kunne jeg gjort det jeg nå har tenkt å gjøre? Hvis svaret er ja, ikke gjør det.»

Det er bevist at studenter sitter igjen med mer fra undervisningen når aktive læringsformer tas i bruk, sammenlignet med tradisjonelle forelesninger.

Slik enveiskommunikasjon fremmer lite læring. Underveis eller ved endt forelesning er det som regel mulighet til å stille spørsmål, men her er det ofte laber respons fra forsamlingen.

Med tanke på det vi nå vet, er nok ikke dette så rart.

Studentaktive læringsformer krever en del av den enkelte underviser. De må ha mer interaksjon med studentene, men det behøver ikke å bety at man trenger ombygde undervisningsrom for å begynne. En start er å ta i bruk personlige responssystemer, som Kahoot! eller Socrative.

Omvendt undervisning, bedre kjent som «flipped classroom», krever mye av studentene, men flertallet av dem som deltar rapporterer at de opplever større læringseffekt sammenlignet med forelesning. Andre læringsformer er grubleoppgaver, som krever dybdeforståelse, og samsnakk, der studentene må ta i bruk fagspråk.

Også for undervisning teller handling mer enn ord: Dropp den trauste, gamle forelesningen og sats på studentaktive læringsformer.

