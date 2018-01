Språk er meir enn ei tilfeldig samling av ord der ein enkelt kan erstatta eitt språkelement med element frå eit anna språk.

Jostein Steinsvik meiner i BT 4. januar det er feil å seie at ein «missar» eit språk når engelske ord tek over for norske ord. Han meiner slike ting er ei endring til noko betre.

Vidare kritiserer han forteljinga om Babels tårn i 1. Mosebok 11 for å gje ei feil forklaring på det språklege mangfaldet.

Føremålet med Babels tårn trur eg ikkje er å gje ei fullstendig forklaring på alle språklege endringar gjennom tidene, men å visa at språkleg einfald legg til rette for hovmot og maktkonsentrasjon.

I dag ser me ei dragning mot engelsk, særleg i forretningslivet og i akademia. Og kva er motivet for å nytta engelsk i staden for norsk? Er det ikkje mykje for å vinna seg større marknadsandelar og makt?

No har språklege hindringar sjølvsagt sine ulemper, men språkleg utanforskap har vel aldri vore noko hovudproblem. Tvert om viser studiar at meistring av fleire språk gjev kognitive fordelar og forseinkar demens.

Eg meiner dagens veldige engelske innpass representerer eit trugsmål mot norsk språk.

For det er ikkje snakk om nokre få ord som berre aukar mangfaldet, men om ei bølgje som veltar norske uttrykk over ende. Deriblant norske uttrykk som aldri blir danna.

Språk er meir enn ei tilfeldig samling av ord og setningskonstruksjonar der ein enkelt kan erstatta eitt språkelement med element frå eit anna språk. For å vera slitesterke, trur eg språk må vera ein samanhengande solid struktur.

Og det er nettopp norsk språkstruktur som den noverande engelskbølgja bidrar til å bryta ned.