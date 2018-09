Mandag skrev BT-kommentator Jens Kihl om alle «dusteforbudene» vi har i Norge. Forbud mot å drikke pils i parken, forbud mot hjørnekjøleskap og forbud mot vannpipe, for å nevne noen. Jeg er helt enig med Kihl i at det er problematisk med denne typen forbud, nettopp fordi de utgjør en unødvendig regulering av enkeltmenneskers liv.

Videre i innlegget kritiserer også Kihl oss for å ikke ha fjernet alle disse «dusteforbudene» mens vi har sittet i regjering. Men så er det altså slik at Frp ikke styrer dette landet alene. Vi sitter i en mindretallsregjering med Høyre og Venstre, og det sier seg selv at man ikke kan få gjennomslag for alt man skulle ønske. Desto større er grunnen til å stemme på Frp ved neste valg, for det er kun med oss at man får Frp-politikk.

Mot valget i 2021 kommer vi til å fortsette kampen for en enklere hverdag. Det er ikke vår jobb som politikere å fortelle den vanlige mann eller kvinne i gaten hva han eller hun skal foreta seg. Til nå har vi fjernet forbudet mot proffboksing, lakrispiper, Segway, vannskuter og gårdssalg av sider, for å nevne noe. Og for mange virker kanskje dette som små gjennomslag, men prinsippet bak er viktig. Politikere har ikke noe med hva slags kjøleskap du har på kjøkkenet ditt, eller hva du velger å drikke på en varm dag i parken.

Det er et problem at vi har politikere i Norge som har gjort det til sitt livsmål, iallfall i praksis, å skape en vanskeligere hverdag for folk flest. Innbyggerne bør få leve sine liv i fred, uten innblanding av politikerne.

Man hører stadig vekk om folk som klager på at Fremskrittspartiet ikke har fjernet alle bomstasjonene, eller at det fortsatt er forbudt å drikke pils i parken. Men løsningen er ikke å hamre løs på tastaturet med kritikk mot oss. Det er tross alt partier som SV, Arbeiderpartiet, Rødt, MDG og KrF som ikke kjemper mot slike forbud.

Vi gir ikke opp kampen mot tåpelige forbud og offentlige inngrep i enkeltmenneskers liv.