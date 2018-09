Frp fikk som vanlig ikke gehør for forslaget sitt, og Bergen forsetter å være en raus og inkluderende by.

I Bergen bystyres første møte etter sommeren ble det behandlet en sak om bosetning av flyktninger. Bergen kommune har allerede med bredt flertall vedtatt i januar at man ønsker å stille til disposisjon 200 plasser for bosetning av flyktninger. Men vi var også tydelige på at vi gjerne tar imot flere.

Denne anmodningen er kommet, og et bredt flertall bestående av alle partier utenom Frp støttet at man tar imot 40 flere flyktninger.

I debatten tok Marte Monstad ordet for Frp. Hun advarte sterkt mot at Bergen skulle følge denne anmodningen, da dette kunne resultere i økte utgifter. Mest av alt var hun bekymret for at det kunne føre til flere familiegjenforeninger. Som igjen ville føre til enda flere flyktninger til Bergen.

Jeg stiller spørsmål til hva Frp faktisk frykter med familiegjenforening. Ordningen er et av de beste og viktigste tiltakene for god integrering og et godt liv. For en person som kommer til landet vårt fra krig og forfølgelse, må være en umenneskelig belastning å bo alene i et nytt land mens familien er igjen der man flyktet fra.

