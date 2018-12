DEBATT: Utbygging og annen fortetning har jo ikke skjedd ennå i Fyllingsdalen eller Åsane.

Få bor i gangavstand til de nye bybanestoppene til Fyllingsdalen og Åsane, kan vi lese i BT 29. oktober. Bare en av seks kan gå til nærmeste stopp, ifølge UiB-professor Hans K. Hvide.

Man kan få inntrykk av at passasjergrunnlaget for holdeplassene der Bybanen er i drift, er uendret siden banens utbygging ble vedtatt. Som de fleste vil ha oppdaget, er traseen mot Flesland fortsatt under sterk utbygging, for eksempel på Kronstad og Paradis.

Det er vanskeligere å måle hvor mange som bor i gangavstand fra holdeplasser enn omtalen i BT viser. For å kunne sammenligne ordentlig, må vi se på antall innbyggere når beslutningen om lokaliseringen av holdeplassene ble tatt. For Åsanebanens er det 2018, mens banen til Fyllingsdalen ble vedtatt noen år tidligere, og banen til Nesttun ble vedtatt for mange år siden.

Noe av passasjertettheten som omtales i BT-artikkelen, kan vel tilskrives at flere har valgt å bo nær banen i Årstad og Fana siden utbyggingen ble vedtatt. Altså kan det se ut til at Hvide sammenligner med allerede oppnådde fortetningsvirkninger (flere bor nær holdeplasser) der hvor banen allerede er innarbeidet.

Men her sammenlignes ulike tidspunkter i utbyggingenes løp, og utfallet blir egentlig som ventet – utbygging og annen fortetning har jo ikke skjedd ennå i Fyllingsdalen eller Åsane.

I tillegg til denne åpenbare svakheten i analysen, kunne vi også trenge å vite tettheten av arbeidsplasser og andre reisemål for holdeplassene. Bosted gir oss en ende av reisen, men ikke hvor de skal. Vi kan neppe forutsette at alle reiser bare til Byparken.

Mange nye investeringer og tjenestetilbud med tilhørende sysselsetting synes å ha blitt til langs banen mot Bergen lufthavn, ikke bare boliger. Inntil vi har lignende tall for slike reisemål fra årene utbyggingsvedtakene ble fattet, kan vi vanskelig vurdere passasjergrunnlagene for de enkelte holdeplassene.