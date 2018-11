At rundt en av tre elever ikke går i SFO, handler ikke om manglende betalingsvilje, men om at mange ikke har råd.

BTs leder 22. november argumenterer for at innholdet i og kvaliteten på SFO må styrkes fremfor å gjøre SFO gratis. Jeg er helt enig i at vi må øke kvaliteten i SFO, og i Bergen har Ap, KrF og Venstre derfor for første gang laget en egen rammeplan for SFO. Fra og med i år har vi innført måltid for alle og startet innfasing av koding, mer fysisk aktivitet og eget kulturtilbud i samarbeid med Kulturskolen.

Kvalitet i SFO er viktig fordi mange barn tilbringer mye tid der. Samtidig handler det også om pris. At rundt en av tre elever ikke går i SFO, handler ikke om manglende betalingsvilje, men om at mange ikke har råd. 30.000 kroner i året per barn er mye penger for de aller fleste familier. Dersom man mener noe annet, tror jeg sannsynligheten er stor for at man har en veldig god økonomi selv.

Det er egentlig et paradoks at universiteter og høgskoler er gratis, mens foreldre må betale for barnehage og SFO, som vi vet er avgjørende for å gi alle barn like muligheter til å lykkes. Jeg er overbevist om at løsninger som skal gjelde for alle byens barn, er å foretrekke. Det er gjennom gode fellesløsninger vi utvikler velferdsstaten. SFO oppleves også for mange å være en del av skolehverdagen. Derfor bør tilbudet være gratis.

Hvis BTs lederskribenter hadde lest artikkelen lederen referer til grundig nok, så hadde de sett at vi i første omgang vil gjøre SFO gratis for 1. klasse, og deretter utvide trinnvis i det tempoet økonomien tillater. Gratis SFO for 1. klasse koster ikke 200 millioner, men rundt en fjerdedel av dette. Dette er et realistisk forslag.

For å illustrere, kan jeg bare vise til byrådets forslag til neste års budsjett: Dersom regjeringen hadde fullfinansiert de to normene som nå kommer i barnehagene og skolene våre, kunne vi med de midlene alene finansiert ett helt trinn med gratis SFO.