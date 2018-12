DEBATT: La det bli byens nye storstue. Dekorer taket med paraplyer.

Strandgaten har i dag omtrent like høye bygninger på begge sider av gaten. Det bør være et godt utgangspunkt for å få til en konstruksjon med glasstak over gaten, mellom husene. Det må gjøres slik at en får tett tak og kan gå tørrskodd gjennom byens hovedgate.

Gaten bør stenges for trafikk slik at en kan utvide butikkene - ut på gaten med salgsboder samt gjøre rom for kafeer og restauranter i midten av gaten. En bør også kunne gjøre plass til en kulturplass til arrangementer som konserter, annen underholdning, stands etc.