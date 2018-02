Kriteriene for hva som er en nasjonal institusjon, må være mer rasjonelle og substansielle enn at institusjonen er plassert i hovedstaden.

Carte Blanche må få status som nasjonal kulturinstitusjon. Det er den eneste holdbare løsningen om institusjonen for fremtiden skal unngå slike kulturpolitiske farser som Bergens Tidende presist beskriver på lederplass 24. februar.

Carte Blanche eies i dag med 70 prosent av Staten. De resterende 30 prosent er fordelt likt mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Likevel vil staten bare finansiere 1/3 av utgiftene forbundet med å løse Carte Blanches akutte behov for et permanent scenekunsthus. Behovet kan oppfylles ved ombygging av Sentralbadet, men saken står nå i stampe på grunn av manglende finansiering av den fylkeskommunale tredjedelen. Skjønt fylkestingets flertall behandlet denne viktige saken lite kreativt, er hovedproblemet statens manglende vilje til å bære alle utgiftene.

Carte Blanche har et strålende internasjonalt omdømme, og er Norges eneste nasjonale institusjon innen samtidsdans. Likevel er Carte Blanche klassifisert som en region- og landsdelsinstitusjon. At Carte Blanche ikke anses som en nasjonal scenekunstinstitusjon på linje med blant andre Den Norske Opera & Ballett, er egnet til en like hoderystende forundring som den manglende finansieringen av Sentralbadet.

Samtidig er kulturpolitikken ett av de mest sentraliserte politikkområdene i Norge. Det er derfor prisverdig at forslagene fra ekspertutvalget som har utredet aktuelle oppgaver for de nye regionene, innebærer en betydelig desentralisering på kulturfeltet. En rekke kulturoppgaver som i dag finansieres og styres av Kulturdepartementet og Kulturrådet, foreslås overført til de nye regionene.

Den nye regionen på Vestlandet vil, enn så lenge, omfatte Hordaland og Sogn og Fjordane. Hordaland, med Bergen i sin midte, er, sammen med Oslo, landets kulturelle sentrum. Sogn og Fjordane har vært en kulturell høyborg helt siden de epokegjørende kulturmeldingene fra 1970-tallet. Førde-festivalen har blitt et kulturelt «must» for stadig flere, også langt utenfor fylkets grenser. I Riksantikvarens tilskudd for 2018 til istandsetting av fredede bygg i privat eie, som deles ut av fylkeskommunene, er Hordaland budsjettvinner. Sogn og Fjordane følger ikke langt etter. Tilskuddene er en verdsettelse av den formidable innsatsen private eiere av fredede bygg gjør for landets felles kulturarv. Men årets fordeling viser også hvilke aktive og kompetente kulturminnemyndigheter den nye Vestlandsregionen kan smykke seg med.

Eksempelet fra kulturminnefeltet kan tjene som et symbol på den kompetanse som preger kulturpolitikken i de to fylkeskommunene som nå blir en region. I lys av dette er det min vurdering at den uro over ekspertutvalgets forslag noen kulturledere har uttrykt, er lite berettiget. De fleste kulturtilbud i Norge tiltrekker seg publikum fra lokalmiljøet eller fra regionen. Slik virksomhet vil ha langt mer pålitelige støttespillere blant lokale og regionale kulturmyndigheter enn blant kulturbyråkratene i Oslo.

Noen kulturtilbud har imidlertid utvilsomt nasjonal betydning. De må være forankret i forutsigbar og fullstendig statlig finansiering. Foruten Carte Blanche, hører selvsagt både Den Nationale Scene og Musikkselskapet Harmonien hjemme i denne gruppen. I kulturmeldingen som er under arbeid blir det nå særlig viktig å klargjøre tydeligere hvilke kriterier som skal avgjøre om en kulturinstitusjon er nasjonal. Kriteriene må i det minste være mer rasjonelle og substansielle enn at institusjonen er plassert i hovedstaden.