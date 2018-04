Som foreldre må man alltid ta ansvar for at man ikke får flere barn enn man kan klare å ta hånd om på en god og forsvarlig måte, både omsorgsmessig og økonomisk.

Fredag uttalte Frp-topp Christian Tybring-Gjedde i et intervju med Dagsavisen at folk med dårlig råd bør få færre barn. Bakgrunnen er at barnefattigdom i Norge har økt de siste årene. Siden 2001 er antallet fattige barn tredoblet. 54,5 prosent kommer fra innvandrerfamilier.

Men må man være rik for å kunne gi barna sine en god oppvekst i Norge? Eller kan barn med foreldre fra både middelklassen og lavtlønte få en fullverdig og god oppvekst? Måler mange i dagens foreldregenerasjon en god oppvekst mest i penger og materielle goder, eller er det andre verdier som er like viktige eller enda viktigere å gi til sine barn?

Det er vel en naturlig ting for mange at man som en voksen og ansvarlig person starter med å planlegge å få barn på et noenlunde egnet tidspunkt. Noen ganger kan det jo selvsagt skje at man blir gravid litt utenom planen, men slikt skjer jo vanligvis ikke 4–5 ganger. Og jeg vil tro at mange tenker seg om opptil flere ganger om de har råd til å få barn på et visst tidspunkt. Men også hvordan de forskjellige tidspunktene vil slå ut i forhold til utdannelsen, karrieren, lønn og støtteordninger, og ikke minst etableringsfasen i livet, før de bestemmer seg for å få barn.

Det koster å få barn! Barna i seg selv trenger selvsagt mange forskjellige ting i oppveksten, og så må man gjerne også ha større bil og større hus, i takt med at størrelsen på familien vokser. Det å få barn er vanligvis det aller største og mest livslange ansvaret man har i livet, og det medfører et enormt både omsorgsmessig og økonomisk ansvar. Dersom man ikke evner å forstå dette, så er man kanskje heller ikke blitt moden nok til å ha ansvaret for barn.

Så det å få barn er dermed noe som man selvsagt ikke skal ta for lett på, og det bør derfor selvsagt planlegges og times på en både ansvarlig og best mulig måte. For et barn er ikke som en hamster, med 14-dagers returrett! At det for de aller fleste også finnes en del økonomiske begrensninger i forhold til hvor mange barn som er fornuftig å få, er jo en selvsagt ting som for øvrig og naturligvis gjør seg gjeldende også i mange øvrige sammenhenger i livet, dersom man ikke har ubegrenset med penger.

Dersom man er i en vanskelig fase av livet, der man sliter økonomisk og har problemer med å få endene til å møtes, er jo selvsagt ikke det et spesielt egnet tidspunkt på å få barn, med alle de ekstra kostnadene som dette vanligvis medfører. Dersom man likevel velger å få 3-4-5 barn i en slik situasjon, må man være forberedt på at dette til tider blir utfordrende og vanskelig. Ikke bare for seg selv som foreldre, men kanskje også i noen situasjoner for barna, som må vokse opp i en familie som er mindre ressurssterk enn en del andre familier.

Men både dette, og de fleste andre ting i livet, må man faktisk ta ansvar for selv dersom man vil regne seg selv som voksen. Og som foreldre må man selvsagt selv alltid ta ansvar for at man ikke får flere barn enn man kan klare å ta hånd om på en god og forsvarlig måte, både omsorgsmessig og økonomisk.

Jeg selv vokste opp på 70-og 80-tallet i en liten familie på totalt 3 (meg inkludert), der det ikke alltid var spesielt mye luksus og penger til overs. Men slik var situasjonen, og det måtte vi selvsagt bare leve med og forholde oss til, både små og store. Det grunnleggende av mat og klær, skortet det aldri på. Men utenlands/sydenturer o.l., var noe en del av vennene mine drev med. Omsorg, tid, tålmodighet og kjærlighet, fikk jeg derimot i overflod. Og jeg ville aldri byttet bort noen av disse svært viktige grunnpilarene fra oppveksten min for penger! Men om jeg eventuelt kunne ha fått begge deler, så for all del, ja takk.

Det synes dessverre ofte å være en symptomatisk del av problemet til mange i rike familier, nemlig mangel på tid til å kunne være sammen med barna sine. For veldig mye av den tilgjengelige tiden må ofte disponeres til å forsøke å tjene alle de pengene som skal brukes. Og da blir det ofte svært lite tid igjen, til barna og familien. Blir barna lykkelige av det? Blir foreldrene lykkelige av det? Er mye penger og den totale mengden av materielle goder, selve referansen på en god oppvekst?

I dag synes det som at mange unge tilnærmet forventer det som en selvfølge at staten skal gripe inn og kompensere ut inntektsforskjellene, slik at alle barn skal kunne vokse opp med like rike foreldre, som kan bruke like mye penger på barna sine. Men det er faktisk ikke slik det fungerer her i livet, og man må først og fremst selv ta ansvar for sine egne valg, og sitt eget liv.

De aller fleste barn som vokser opp i Norge, har det tross alt vesentlig bedre økonomisk, omsorgsmessig og sikkerhetsmessig, enn de fleste andre barn i verden. Også de som vokser opp med foreldre der bare den ene er i lønnet arbeid, og der familien dermed har en langt trangere familieøkonomi, enn i de tilfellene der begge foreldrene er i godt lønnet arbeid. Det finnes mange støtteordninger til barnefamilier, slik at uansett hvor dårlig råd en familie har, så skal foreldrene alltid ha penger til å kunne gi barna sine både klær og mat.

For det er dyrt å leve her i Norge, og det norske samfunnet er i de fleste sammenhenger tilrettelagt og basert på at man skal være et par, der begge har full lønnsinntekt. Er man singel, eller man er i et parforhold der bare den ene jobber i en normalt lønnet jobb, så har man nødvendigvis også bare ca. halvparten så mye å rutte med, og til å betale alle kostnader.

Slik er nå en gang vår verden, og det må vi både leve med, og forholde oss til. At ikke alle barn får anledning til å dra til Syden 1–2 ganger i året, på skiferier i vinterferien og påskeferien og generelt har litt mindre av materielle goder, trenger selvsagt slett ikke å bety at de får en mye dårligere og mindreverdig oppvekst av den grunn. Omsorg, tid, tålmodighet og kjærlighet, er uansett det viktigste foreldre kan gi til sine barn. Og i vårt bruk- og kast-samfunn, med et ofte både unaturlig høyt og til dels også fullstendig unødvendig forbruk av både det ene og det andre, er det tvert imot heller flere i den oppvoksende generasjonen som burde lære mye mer om den viktige egenskapen nøysomhet. I stedet for å bli oppdratt til mer fråtsing. Slik en del faktisk synes å bli, når man gråter sine arme tårer på grunn av at de splitter nye og utmerkede fotballskoene til kanskje flere tusen kroner er fjorårets modell, eller at det blir hjemmelaget kvalitetshamburger på bursdagen, i stedet for tilnærmet søppelmat fra McDonalds. Eller at man må bli hjemme i hele sommerferien, mens mange av vennene er på ferie. For det er faktisk ikke en menneskerett å være rik, og vokse opp i en velbeslått familie, selv om du bor i Norge.

Som Trond-Viggo Torgersen synger i sangen:

«Du kjenner at nå, det er nå du må stå for det du gjør sjæl.

Skaffe 'ræ lønn – aleine. Lage 'ræ mat – aleine.

For nå må du finne ut hvem du er.

Tenke sjæl og mene, måtte stå for det du sa.

Ikke vri deg unna, ikke være likeglad. Ikke late som du ikke mente det du sa.

Ikke si som andre. Du må tenke sjæl!»

At Christian Tybring-Gjedde svarer helt reelt og ærlig ved å påpeke dette åpenbare faktumet, er jo selvsagt veldig bra. Og relativt sjelden kost blant mesteparten av våre politikere, der eksempelvis Jonas Gahr Støre sikkert hadde brukt nesten halve dagen og tusenvis av ord, til å i grunn ikke si noe som helst konkret og forståelig. Mens Hadia Tajik oppskriftsmessig selvsagt kun hadde kritisert den blå regjeringen for «å gjøre for lite», uten å komme med noe som helst av egne konstruktive forslag.

At noen som så ofte før, eventuelt forsøker å vri og vende på tolkningen av det klare svaret Christian Tybring-Gjedde ga, til absolutt verste mening og mye mer, er jo et etter hvert velkjent og ynkelig politisk spill fra en stadig mer desperat venstreside, og dens tilhengere!

Så det kommer nok høyst sannsynlig til å være en del i kommentarfeltet her, som i ren harnisk vil forsøke å avspore også denne viktige delen av samfunnsdebatten, med fullstendig usaklige og uanstendige påstander, skittkasting, forsøpling og polarisering av debatten, om eksempelvis at neste skritt er sikkert at «Frp vil sterilisere de fattige», eller «ta fra de fattige retten til å få barn», litt personangrep, karakterdrap, hetsing og demonisering av Tybring-Gjedde (og kanskje også meg), kanskje gjerne også sågar forsøke å slenge på litt brunbeising, hitling, eller øvrige nazireferanser.

Alt mulig for å forsøke å avspore debatten mest mulig, og for å slippe å diskutere noe som helst av det denne debatten egentlig dreier seg om. For slik opererer de som slett ikke vil diskutere sak, på grunn av at de rett og slett ikke har noen seriøse argumenter å komme med. De går kun etter spilleren, aldri etter ballen!