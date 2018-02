Føre-var-prinsippet må også gjelde for Lar-pasienter.

BTs fremstilling av en ny doktoravhandling om skader på barn eksponert for Lar-medikamenter, blir kritisert av Kari Lossius og Vibeke Johannessen ved Bergensklinikken 19. februar.

I den forbindelse retter de også kritikk mot at Barneombudet har ønsket at kvinner i fertil alder skal bruke prevensjon mens de er i Lar-behandling.

Lossius og Johannessen hevder at konsekvensen av et slikt standpunkt er at «abort er eneste og beste løsningen hvis kvinnen ikke makter å slutte med rusmidler.» Det er selvsagt helt feil og en urimelig påstand. Skulle en kvinne likevel bli gravid mens hun er i Lar, bør hun få hjelp til å trappe ned, der det er mulig.

Fram til nå har kvinner i Lar blitt anbefalt å opprettholde eller øke dosen medikamenter, uten at de har fått god nok informasjon om mulige skader på fostre og dermed behovet for prevensjon.

Vår bekymring for barn som er eksponert for Lar-medikamenter under svangerskapet kom fra medisinske barnefaglige miljøer som observerer abstinente nyfødte, samt nyere forskning som viser fare for varige motoriske senskader på barna.

Vi er svært glade for at Helsedirektoratet har nedsatt et konsensuspanel, og at panelet har forslått å innføre føre-var-prinsippet. Det er gledelig at Helsedirektoratet lytter til dette rådet.

I et brev til helsetjenestene skriver direktoratet at de «ber de som har ansvar for behandlingen om at langtidsvirkende prevensjon tilbys og drøftes ved oppstart av Lar hos kvinner i fertil alder». Anbefalingen er at legen bør sikre at kvinnen står på langtidsvirkende prevensjon før oppstart av Lar.

Forhåpentlig vil dette gjøre at færre barn får skader etter eksponering av Lar-medikamenter.

Føre-var-prinsippet er vanlig innen medisin, heldigvis. Det er også bakgrunnen for at Helsedirektoratet advarer mot alkohol, tobakk, blåmuggost og andre ting under svangerskapet. Vi er svært glade for at denne bevisstheten nå også er på vei inn i Lar.