DEBATT: Norske byer bør ha elektriske sparkesykler på plass når gatene feies etter vinteren.

I fjor ble de elektriske sparkesyklene spredt ut over europeiske byer. Ny teknologi og nye forretningsmodeller har gjort det mulig å skape helt nye løsninger for å bevege seg rundt. Nå gjelder det å henge med i svingene. Norske byer bør ha elektriske sparkesykler på plass når gatene feies etter vinteren.

Mange snakker om at autonomi skal løse problemene i byene, men det ligger nok vesentlig lengre frem enn det folk tror. I mellomtiden må vi gripe alle muligheter til å skape løsninger som ligger et sted mellom pisk og gulrot. Da må man tilby løsninger som er så morsomme og enkle, at de vil være et naturlig valg for mennesker underveis fra A til B. Og de må være så enkle at terskelen for å bruke dem er lav.

Privat

De elektriske sparkesyklene er så effektive, smarte og enkle at de vil fungere perfekt for transport over korte avstander i en by. De er små, lette, trenger ikke parkeringsstativ, kan lades av alle og de er svært fleksible i bruk. De reduserer trafikken, frigjør plass på kollektivtransporten og opptar svært liten plass i bybildet.

Fordi det kreves svært lite infrastruktur for å etablere et tilbud, kan ulike selskaper med elektriske sparkesykler eksistere side om side i en by.

Forretningsmodellen er enkel. Ingen sykkelstativ eller ladepunkt. Ingen betalingsautomater. Alt du trenger er en app i mobilen og et bankkort. Du finner sparkesykkelen i kartet i appen, låser opp med QR-kode, og betaler for hvert minutt du bruker. Etter endt tur setter du den fra deg hvor som helst, bekrefter at du har satt den fra deg, låser appen og går. Turen er allerede registrert og betalt for.

Og ladingen? Ikke noe problem, den er en del av deleløsningen. Hvem som helst kan tjene penger på å plukke opp og lade sparkesykkelen til neste dag.

Det er lite i lovgivningen som hindrer et selskap i å tilby elektriske sparkesykler i en by. Så lenge brukerne setter dem fra seg slik at de ikke er til hinder for folk, må det en lovendring til for å nekte et selskap å etablere seg med sparkesykler.

Det er heller ikke snakk om at det offentlige skal investere i disse syklene. Dette vil være et tilbud som kan etableres uten offentlige midler.

Ulike byer har ulik tilnærming til sparkesyklene. Mens London har sett på problemene og forbudt operatørene, har Paris ønsket dem velkommen og blitt betegnet som «den mest fremtidsrettede byen i verden». Vi bør heller ta etter Paris enn London. Nå venter vi spent på norske byer – hvem blir først?