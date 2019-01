Vi var svært glade for at Riksvei 7 skulle bli hovedvei mellom øst og vest, og forventet at det ble fulgt opp med bevilgning av penger for å utbedre veien, spesielt over Hardangervidda slik at veien kunne holdes åpen om vinteren, skriver innsender. FOTO: Lien, Kyrre / Scanpix